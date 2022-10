Ungewöhnliche Unternehmer und Kommunen unter Druck: Das war die Woche im Kreis

Florian Burk und Raphael König sind die wohl ungewöhnlichsten Unternehmer der Region. Sie rütteln mit ihren Ideen am oberschwäbischen Verständnis von Unternehmertum. Neben ihren Hauptgewerben sind sie die Gesichter hinter „Gemeinsam neue Wege gehen“.

Rund zehn Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine, die in Erstunterbringung im Kreis waren, gelten aktuell als „untergetaucht“. Oft wissen die Behörden gar nicht, wer die Menschen sind, die verschwinden.

Mehrere Menschen haben sich in den vergangenen Monaten in der Region selbst in Lebensgefahr gebracht, um anderen zu helfen. Jetzt werden sie ausgezeichnet. Diese Geschichten stecken dahinter.

Die Deutschen Schafschurmeisterschaften Mitte August in Kißlegg haben ein juristisches Nachspiel. Wie die Tierschützer das begründen und was der Ausrichter zu den Vorwürfen sagt.

