Höhere Müllgebühren, 800 Fische sterben und neue OSK-Kritik: Das war die Woche im Kreis

In dieser Woche drehte es sich im Landkreis gleich zweimal um Fische. Zum einen ist da die Verunsicherung einiger Badegäste wegen eines Hechtangriffs im Steegersee. Schwäbische.de hat sich einmal umgehört, wie groß die Gefahr tatsächlich ist.

Aber Fische waren in dieser Woche nicht nur Aggressor, sondern vor allem Opfer. Rund 800 Fische starben in einem Weiher bei Bad Wurzach, weil ein Mann seine Regenrinne mit Chlor reinigte.

Doch auch abseits des Fisches gab es in dieser Woche wichtige Ereignisse. Weitere Hallen wurden mit Geflüchteten aus der Ukraine belegt, die Kritik an der OSK-Führung ebbt nicht ab, eine Demo-Organisatorin stand in Wangen vor Gericht – und: Die Müllgebühren im Kreis könnten steigen.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick: