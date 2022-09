Drogen-Ermittlungen in Bad Waldsee und Tiergeschichten: Das war die Woche im Kreis

Eine Massenschlägerei hat es am Wochenende auf dem Ravensburger Marienplatz gegeben. Von einem Brennpunkt will die Polizei hier nichts wissen. Deshalb sei Videoüberwachung auch keine Option.

Gleich mehrere Hausdurchsuchungen haben jüngst in Bad Waldsee stattgefunden. Drogenfunde und auch die Serie von E-Bike-Diebstählen hängen mit den Aktionen zusammen.

Schon lange hat es kein Lebenszeichen vom Goldschakal im Wurzacher Ried mehr gegeben. Eine Wildkamera in Leutkirch hat jetzt ein Tier aufgezeichnet, dass der Gartenbesitzer für einen Goldschakal hält. Jetzt hat sich ein Experte geäußert.

Tierisch ist es in dieser Woche auch in Ravensburg zugegangen. Ein Monteur hat in einem Stromkasten eine Siebenschläferfamilie entdeckt. Die Mutter und ihre acht Jungen waren in erbärmlichem Zustand. Jetzt werden sie aufgepäppelt.

