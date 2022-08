Nach dem Sturm, Energiefresser Eishalle und Ärger an der OSK: Das war die Woche im Kreis

An der Oberschwabenklinik muss ein furchtbares Arbeitsklima herrschen. 18 Chefärzte aus Ravensburg und Wangen haben nun einen Brief an den OSK-Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat Harald Sievers, geschrieben.

In Ravensburg sorgt außerdem der Betrieb der Eishalle für Ärger. Während sich Bürger einschränken sollen, wird im Hochsommer trainiert. Für die SPD und Grüne ein No-Go.

Auch Manne Lucha sorgte in dieser Woche für Schlagzeilen. Er appellierte an Pflege- und Altenheim Besucher, sich weiter an die Regeln zu halten. Es werde immer häufiger zum Problem, die Regeln durchzusetzen. Auch Einrichtungen aus der Region berichten von unnötigen Diskussionen und Regelbrechern.

Eine traurige Nachricht ereilt und außerdem aus Bad Wurzach. Der bekannte und seltene Goldschakal könnte verstorben sein.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick: