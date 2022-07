Personal fehlt an OSK und in Ravensburger Kitas: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Eine Krankenhaus-Mitarbeiterin, die seit mehreren Jahrzehnten für die Oberschwabenklinik (OSK) arbeitet, hat sich an die „Schwäbische Zeitung“ gewandt, weil sie etwas klarstellen möchte: Die Station 1 (Innere Medizin) in Bad Waldsee sei nicht, wie von der OSK dargestellt, wegen zu vieler Krankheitsfälle geschlossen worden, sondern weil es zu viele Kündigungen gegeben habe. Nach Angaben der OSK waren trotz aller Anstrengungen keine Fachkräfte für Bad Waldsee zu finden.

Ein Streit ist in einem Regionalexpress nach Friedrichshafen eskaliert. In der Nacht auf Dienstag wurde ein 26-Jähriger mit einer Flasche angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der 28-jährige Tatverdächtige wurde einen Tag später festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wer ein Haus, eine Wohnung oder sonst ein Gebäude besitzt, ist in diesem Jahr dazu verpflichtet, eine zusätzliche Steuererklärung an das Finanzamt abzugeben, eine sogenannte Feststellungserklärung. Grund dafür ist die Reform der Grundsteuer. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ geben der Leiter des Ravensburger Finanzamts Frank Widmaier und Sachgebietsleiter Christoph Fröhlich Tipps für Betroffene.

In allen Ravensburger Kindertagesstätten und Kindergärten wurden in diesem Jahr schon Gruppen geschlossen oder Betreuungszeiten gekürzt. Der Grund: Es fehlt dort Personal. Für berufstätige Eltern ist das ein Desaster. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Situation wird sich noch verschärfen.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick:

Das Wichtigste der Woche im Überblick