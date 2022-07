Tempo 30 als Lärmschutz und Mundschutz bei Festen: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Auch wenn sie vergewaltigt wurden, haben Frauen im Landkreis Ravensburg keine Möglichkeit, eine Abtreibung vornehmen lassen. Um eine ungewollte Schwangerschaft beenden lassen zu können, müssen sie weite Wege auf sich nehmen. Ein Skandal, findet die SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Engelhardt.

Der Verkauf eines Pferdes ist zwischen zwei Frauen eskaliert. Der Fall ist kürzlich vor dem Amtsgericht in Wangen verhandelt worden. Dabei ging es um massive Beleidigungen und Bedrohungen.

Jahrelang ist in Ravensburg in Sachen Lärmschutz nichts passiert, nun muss ein massiver Schritt folgen. An Tempo 30 auch tagsüber führt in vielen Straßen kein Weg mehr vorbei.

Die Volksfestsaison in der Region ist bereits in vollem Gange. Damit die Veranstaltungen bei steigenden Inzidenzen nicht zu Corona-Superspreader-Events werden, raten Experten dazu, Maske zu tragen, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick:

Das wichtigste der Woche im Überblick