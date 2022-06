Krankenhäuser stehen im Mittelpunkt: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Die Entscheidung ist gefallen und das Ende des Krankenhauses Bad Waldsee besiegelt. Für die Klinik in Wangen gibt es noch Hoffnung. Aber hier hängt nun alles an der Personalsituation.

Für Steffen Wohlfahrt endet seine Zeit als Trainer beim Fußball-Oberligist FV Ravensburg. Wie es für den Ex-Profi weitergeht, ist noch nicht bekannt. Auch beim FV gibt es noch einige offene Fragen.

Viel Fragen geklärt sind hingegen bei der Zukunft des 14-Nothelfer-Krankenhauses. Neben dem Ärztehaus und der geriatrischen Ambulanz sind hier Wohnungen, Gewerbe und ein Park geplant.

Wie erst in dieser Woche bekannt wurde, hat es beim Blutritt in Weingarten einen schweren Unfall gegeben. Ein 73-jähriger Mann aus der Blutreitergruppe Aulendorf war vom Pferd gestürzt und hatte sich schwer am Kopf verletzt. ER musste tagelang im Krankenhaus behandelt werden.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick:

