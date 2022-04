Teures Bier und ein Achtjähriger auf Spritztour: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Seine Familie in Angst und Schrecken versetzt, hat ein Achtjähriger am Bahnhof in Ravensburg. Statt mit seinen Eltern gemeinsam auf den Zug zu warten, stieg der Bub in die nächstbeste Bahn und fuhr allein davon.

Schrecklich ist wohl auch der Anblick zweier tote Käbler im Wald nahe Leutkirch gewesen. Die Tiere wurden dort einfach entsorgt. Das Veterinäramt und die Polizei fahnden jetzt nach den Besitzern der Tiere.

Auf Spritztour war auch eine 99-Jährige in Ravensburg. Weil sie allein nicht mehr so gut in ihrer Heimatstadt unterwegs sein kann, haben Freude und Verwandte Eva Gölz eine Fahrt in der Rikscha organisiert.

Auf E-Scootern davon gebraust sind die Einbrecher eines Juweliergeschäftes in Ravensburg. Jetzt kommt heraus, dass es in Süddeutschland weitere ähnliche Einbrüche gegeben hat. Vermutlich sind Serientäter am Werk.

In fast allen Gruppen dürfen in diesem Jahr beim Blutritt in Weingarten Frauen mitreiten - nur die Ravensburger stellen sich aktuell noch quer.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick:

Flourish Wochenrückblick RV 300422