Neues Luxushotel und Sieg für die Umweltaktivisten: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Zehntausende hat es am Wochenende in die Ravensburger Altstadt gezogen. Bei der zweiten Auflage des Lichterfestes hat die Parade der Leuchtfiguren ihre Zuschauer begeistert und der Stadt nach der coronabedingten Zwangspause wieder Leben eingehaucht.

Corona hat auch die Eröffnung des neuen Luxushotels in Ravensburg verzögert. Der Kaiserhof soll nun aber bald eröffnet werden. Los geht es aber erstmal mit dem Café - sozusagen als Probebetrieb.

In Bad Waldsee haben rund 1000 Menschen für den Erhalt des dortigen Krankenhauses demonstriert. In den Redebeträgen gab es viel Kritik für die geplante Klinikschließung.

Ein Ausflug nach München hat für einiger Schülerinnen einer Ravensburger Schule im Krankenhaus geendet. Was die jungen Mädchen aus den Latschen gehauen hat, ist weiterhin unklar.

Die Hauptverkehrsachse in Wangen wird die nächsten Monate dicht sein. Die Stadt hat aber einen Plan, wie sie das Verkehrschaos so gering wie möglich halten will.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick:

Das wichtigste aus der Woche im Landkreis Ravensburg.