Gasthof sonntags geschlossen und detonierter Akku: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

In einer Doppelhaushälfte in Bodnegg ist Anfang des Monats eine Speicher für die Energie einer Photovoltaikanlage detoniert. Nach mehreren Vorfällen hat sich der Hersteller in dieser Woche dazu entschlossen, die Akkus deutschlandweit aus der Ferne abzuschalten.

Der Brand des historischen Frauentorturms in Ravensburg gehört zum kolletiven Gedächtnis der Stadt. Am Montag hat sich die Katastrophe zum 40. Mal gejährt.

Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen explodieren aktuell. In Bad Waldsee hat die "Schwäbische Zeitung" mal die Preise verglichen.

Weil er kein Personal mehr für seinen Gasthof gefunden hat, geht der Wirt des Adlers in Gaisbeuren nun neue Wege. Die Wirtschaft bleibt künftig sonntags geschlossen, um attraktiver für potentielle Mitarbeiter zu sein.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick: