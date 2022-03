Brand bei Ravensburger und Geschenk an OSK-Pfleger: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Der Krieg in der Ukraine kommt näher. Sei es durch teure Spritpreise oder die Schutzsuchenden, die auch in den Südwesten kommen. Während der Kreis am Wochenende die erste Sporthalle zu einer Flüchtlingsunterkunft ausbaut, berichtet eine Weingartenerin, wie sie ihre Familie aus der umkämpften Stadt Charkiw befreit hat.

Es gab jedoch auch erfreuliche Nachrichten in dieser Woche. Franz Mayer aus Wilhelmsdorf engagiert sich seit Jahren für Geflüchtete. Seine Schützlinge berichten, was sie bisher erreicht haben und wo es hingehen soll. Außerdem wagte Bergs Kämmerin Monika Schäfer eine große Geste. Sie verschenkte ihren Corona-Bonus von 1300 Euro an das Pflege-Team der OSK.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick: