Zwischen höchster Freude und absolutem Horror: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine löst eine Welle der Solidarität im Landkreis Ravensburg aus. Wir haben einen Überblick über die Geschichten, welche die Menschen in Kreis in der vergangenen Woche bewegt haben, erstellt.

Und trotz Krieg in Europa wollten sich die Narren im Kreis nicht die Fasnetslaune verderben lassen. Nach zwei Jahren Fasnetspause zeigten Plätzler, Hexen und Co. beim Fasnetsmarsch in Weingarten und anderswo, dass man lustig, betroffen solidarisch und meschlich gleichzeitig sein kann.

Bei einem schweren Unfall auf dem Urbachviadukt bei Bad Waldsee kommt ein 19-jähriger Mann ums Leben. Die Straße kann erst am Folgetag wieder freigegeben werden, weil ein Statiker die Brücke zunächst begutachten muss.

Wochenlang war die Gelbe Tonne Gesprächsthema Nummer 1 im Landkreis. Schwäbische.de-Redakteur Emanuel Hege hat sich auf Spurensuche begeben: Was passiert mit unserem Verpackungsmüll, nachdem er abgeholt wurde?

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick: