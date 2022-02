Groteske Situation bei Dethleffs und eine Partyzone: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Auch Corona hat in dieser Woche wieder sie Nachrichten beherrscht. So müssen in den Häusern der Oberschwabenklink zunehmend Geimpfte wegen schwerer Covid-Verläufe behandelt werden. Auch Kinder werden immer wieder als Patienten eingeliefert.

Einen Polizeiensatz hat es in dieser Woche im Baumbesetzercamp im Altdorfer Wald gegeben. Die Beamten haben auf Anordnung des Landratsamtes ein riesiges Dreibein entfernt. Dieses stand über einer Waldwegkreuzung und markierte den Eingang zum Camp. Die Behörde argumentiert mit Behinderungen für die Forstwirtschaft.

Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll in Ravensburg ein neues Angebot zum Feiern gemacht werden. Der Vorplatz der Oberschwabenhalle soll zur Open-Air-Partyzone werden. Für das Projekt gibt es nur konkretere Pläne.

Die Auftragslage beim Wohnmobile-Herrsteller Dethleffs in Isny ist hervorragend, trotzdem steht teilweise die Produktion still. Die Geschäftsführung spricht von einer "grotesken Situation" und erklärt die Probleme.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick:

