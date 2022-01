Tränenreicher Abschied und Betrugsverdacht bei Hymer: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Sie haben in dieser Woche gar nichts aus der Region mitbekommen? Kein Problem, denn Schwäbische.de stellt jeden Samstag eine Auswahl der wichtigsten, emotionalsten und aufregendsten Themen aus dem Landkreis Ravensburg zusammen.

Hitzig ist es am Rande einer Ausschusssitzung in Ravensburg geworden, als Oberbürgermeister Daniel Rapp wegen der andauernden Probleme bei der Leerung der Gelben Tonnen der Kragen geplatzt ist. Er bezeichnete die Zustände als "absolutes Ärgernis". So könne es nicht weitergehen.

Heiß sind auch die Fotos, die die Rohrdorferin Zoelle Frick im Playboy zeigen. Jetzt gab es sein weiteres Shooting, weil die junge Allgäuerin die Chance auf den Titel Playmate des Jahres 2021 hat.

Kalt erwischt hingegen wurde die Erwin Hymer Gruppe in Bad Waldsee. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen den oberschwäbischen Wohnmobilehersteller wegen des "Verdachtes des Betrugs und der strafbaren Werbung im Zusammenhang mit Gewichtsangaben bei dem Verkauf von Wohnmobilen“.

Und in die eiskalten Fluten des Waldseer Stadtsees hat sich Schwäbische.de-Reporter Emanuel Hege gewagt. Er hat die Kältegruppe Bad Waldsee begleitet und ein Wechselbad der Gefühle erlebt.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick: