Gegenwehr gegen Hetze und eine Hobbyköchin: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Sie haben in dieser Woche gar nichts aus der Region mitbekommen? Kein Problem, denn Schwäbische.de stellt jeden Samstag eine Auswahl der wichtigsten, emotionalsten und aufregendsten Themen aus dem Landkreis Ravensburg zusammen.

Nach einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht in Ravensburg wurden Politiker, Ärzte und die Kirchen massiv verunglimpft. Jetzt gibt es Reaktionen.

Vor allem positive Reaktionen gibt es auf eine Aktion in Bad Waldsee. Rund 50 Masken sind in dort in einem Schaufenster in Szene gesetzt worden und viele Spaziergänger bleiben lange vor der Glasscheibe stehen. Was hat es mit der Aktion auf sich?

Und nochmal war Corona Theam: Sie mussten in Corona-Quarantäne, halten das aber für nicht gerechtfertigt. Mehrere Personen aus der Region Ravensburg klagen daher vor dem Landgericht auf Schmerzensgeld von 3500 Euro – pro Nase.

Amtsinhaber Markus Ewald tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück, daher wählen die Weingartener in diesem Jahr einen neuen Oberbürgermeister. Nun steht der Wahltermin so gut wie fest.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick: