Zukunft der Kliniken und Wintereinbruch: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Sie haben in dieser Woche gar nichts aus der Region mitbekommen? Kein Problem, denn Schwäbische.de stellt jeden Samstag eine Auswahl der wichtigsten, emotionalsten und aufregendsten Themen aus dem Landkreis Ravensburg zusammen.

In dieser Woche legte sich der Winter über den Landkreis Ravensburg. Anhaltender Schneefall sorgte am Mittwoch und Donnerstag für leuchtende Kinderaugen, aber auch für zahlreiche Unfälle und Stromausfälle.

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) deutete in der Ravensburger Kreistagssitzung am Donnerstag an, dass die zwei Krankenhäuser des Medizin-Campus Bodensee (MCB) schon bald zur Oberschwabenklinik (OSK) gehören könnten. Und noch eine Bombe ließ Lucha platzen: Er sieht mittelfristig für die Akutkrankenhäuser in Bad Waldsee und in Tettnang keine Zukunft.

Diese und weitere wichtige Themen im Überblick: