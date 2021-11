Weihnachtsmarktabsagen und ein schrecklicher Unfall: Was diese Woche im Kreis wichtig ist

Sie haben in dieser Woche gar nichts aus der Region mitbekommen? Kein Problem, denn Schwäbische.de stellt jeden Samstag eine Auswahl der wichtigsten, emotionalsten und aufregendsten Themen aus dem Landkreis Ravensburg zusammen.

Ein tödlicher Unfall in Fronreute sorgte in dieser Woche für Bestürzung. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass der 35-jährige Fußgänger am späten Samstagabend auf der Kreisstraße zwischen Fronhofen und Baienbach angefahren und liegen gelassen wurde, bevor ihn dann ein weiteres Fahrzeug überrollte. Nun sucht die Polizei einen flüchtigen Autofahrer.

Viele Städte gaben in dieser Woche bekannt, dass sie ihre Weihnachtsmärkte aufgrund der aktuellen Corona-Situation absagen oder in kleinerer Form stattfinden lassen. Auch Bad Waldsee sagte den Weihnachtsmarkt und den „Rathausadvent“ ab. In Ravensburg soll der Christkindlesmarkt hingegen stattfinden - allerdings nur für Geimpfte und Genesene.

Und eine junge Wangenerin läuft bei der Berliner Fashionweek. Im Interview spricht Helen Hold darüber, wie es dazu kam und ob sie gerne einmal an der TV-Sendung Germany’s Next Topmodel teilnehmen würde.

Die wichtigsten Themen im Überblick: