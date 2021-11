Warnstufe und Angst vor Klinik-Schließungen: Diese Nachrichten sollten Sie nicht verpassen

Sie haben in dieser Woche gar nichts aus der Region mitbekommen? Kein Problem, denn Schwäbische.de stellt jeden Samstag eine Auswahl der wichtigsten, emotionalsten und aufregendsten Themen aus dem Landkreis Ravensburg zusammen.

In dieser Woche trat die Corona-Warnstufe in Baden-Württemberg in Kraft. Mit ihr verbunden sind auch in der Region Einschränkungen für alle Nicht-Geimpften beziehungsweise Nicht-Genesenen bei Indoor-Veranstaltungen aller Art.

Außerdem wurde bekannt, dass der Kreis Ravensburg seine Flüchtlingsunterkünfte in Arnach und Hauerz schon Mitte November wieder belegen wird. Das sorgte für reichlich Ärger in Bad Wurzach.

Nicht weniger als eine komplette medizinische Neuausrichtung der Oberschwabenklinik im Landkreis Ravensburg wird offenbar seit Monaten vorbereitet. Der Landrat schweigt zu allen Fragen, dafür werden Kritiker immer lauter.

Und eine junge Frau, die in Bad Waldsee aufwuchs, kommt groß raus. Denn Modedesignerin Franziska Maier hat für den Kinofilm „Gunpowder Milkshake“ Leichensäcke und Taschen genäht. Schwäbische.de hat mit der 31-jährigen Jungunternehmerin darüber gesprochen, wie es zu diesem besonderen Auftrag kam.

Die wichtigsten Themen im Überblick: