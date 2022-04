Das sind die Themen bei den Inklusionstagen 2022

Mit den Inklusionstagen 2022 soll im Landkreis Ravensburg die Auseinandersetzung mit Themen rund um Inklusion und Vielfalt befördert werden. Vom 5. bis 15. Mai finden im Landkreis Ravensburg die Inklusionstage 2022 statt.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei zugänglich, eine Anmeldung ist aber erforderlich. Wer teilnehmen möchte, kann sich unter www.rv.de/inklusionstage2022 für die einzelnen Angebote anmelden und findet dort auch weitere Informationen. Diese können dank einer Übersetzung durch capito Bodensee auch in leicht verständlicher Sprache gelesen werden.

Bürgerinnen und Bürger erwarten eine Vielzahl von unterschiedlichen, inklusiven Aktivitäten und Veranstaltungen. Dazu gehören zum Beispiel Vorträge und Lesungen, Theaterstücke und Ausstellungen, Diskussionsrunden, Workshops zu verschiedenen Themen, Stadtführungen und viele kreative Angebote mehr.

Die Eröffnung macht Landrat Sievers am 5. Mai online um 8 Uhr. „Anders...als du denkst!“ ist eine Buchausstellung, die vom 5. bis 15 Mai in der Stadtbücherei zu sehen ist. Für Schulklassen ab Klasse neun gibt es ein Angebot „Inklusiv-kreativ“, am 5. Mai, bei denen sie gemeinsam mit Menschen mit Behinderung Seife herstellen und Karten basteln. Außerdem gibt es in dem Zeitraum weitere Angebote, wie Trommeln, Fotoausstellungen, einen Café Treff und vieles mehr.