Das sind die drei schönsten Büchercafés der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ einmal pro Woche – immer mittwochs – eine persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. In Folge #40 schauen wir uns die schönsten Büchercafés an.

Diese Cafés laden zum Schmökern ein

ausgewählt und bewertet von Bücherwurm Maike Daub, Crossmedia-Volontärin

Das macht ein schönes Büchercafé aus

Für ein gutes Büchercafé braucht es zwei Dinge: Bücher und Kaffee. Oder Tee. Oder heiße Schokolade. Oder was immer das eigene Schlemmerherz eben am liebsten so trinkt. Das scheint zwar offensichtlich, ist aber gar nicht so leicht zu finden und für die Cafébesitzer oft eine logistische Herausforderung. Denn für beides braucht man Platz und Mitarbeiter und das nötige Know-How. Ganz schön viel, was man da unter einen Hut bringen muss. Also schlüsseln wir es auf.

Für den ersten Aspekt, die Bücher, sind sowohl Anzahl als auch Auswahl ausschlaggebend. Viele Bücher sorgen für die passende Atmosphäre, aber es ist die Auswahl, das Angebot, das entscheidet, wie sehr ein Ort zum Schmökern und Verweilen einlädt. Und wenn die Auswahl passt und mit Liebe getroffen wurde, dann reicht im Zweifelsfall auch eine handvoll Bücher.

Für die andere Seite, das Café, lohnt sich ein Blick auf die Karte. Hier schlägt Qualität definitiv Quantität. Ein paar Snacks, warme und kalte Getränke, und am besten noch ein paar regionale Spezialitäten machen ein gutes Café aus. Pluspunkte gibt es außerdem für guten Service und freundliche Mitarbeiter, versteht sich.

Und, wenn man dann ein Buch gefunden hat, in das man sich vertiefen möchte, sein Stück Kuchen und die Tasse Tee vor sich hat, dann muss eigentlich nur noch der Sitzplatz bequem sein – schon sind einige Stunden schnell vorbei.

1. Buchcafé Augustin in Lindau

Im Buchcafé in Lindau ist jede freie Fläche mit Büchern bedeckt - gemütlicher geht nicht. (Foto: Maike Daub)

Jedes freie Fleckchen ist im Buchcafé Augustin in Lindau mit Büchern bedeckt – und das, obwohl es gar nicht so viel Platz gibt! Das Café mag zwar klein und schmal sein, aber genau das macht seinen Charme aus. Die Bücherauswahl ist erstaunlich groß und der Tisch mit den Mitarbeiter-Empfehlungen immer ein Verweilen wert. Bunte Tassen und gemütliche Kissen runden das Ganze ab.

Für Familien mit Kindern gibt es einen extra Raum hinten im Café mit Spielecke. Wenn gerade keine Kinder da sind, hat man hier auf dem bequemen Sofa aber auch die Möglichkeit, die Ruhe zu genießen.

Auch die Karte lässt nichts zu wünschen übrig: Mit regionalen Zutaten gemacht, gibt es täglich frische Quiches oder belegte und überbackene Seelen, bei denen einem vom Geruch schon das Wasser im Mund zusammenläuft. Besonders zu empfehlen ist auch die regionale Limonade Seezüngle.

2. Buch Netzer in Lindenberg

Eine gut sortierte Buchhandlung, in der man den Blick schweifen lassen kann und die perfekte weiße Schokolade: Das bietet Buch Netzer in Lindenberg. (Foto: Maike Daub)

Über zwei Stockwerke zieht sich die moderne Buchhandlung Buch Netzer in einer alten Apotheke in Lindenberg. Ein paar alte Schriftzüge und Möbelstücke erinnern noch an diese Geschichte und sorgen für einen besonderen Flair. In den hellen, weiten Räumen lässt sich die Welt vor den Fenstern leicht ausblenden und gerade die Sessel und Sofas im oberen Geschoss laden zum Verweilen ein.

Das Buchangebot ist sehr gelungen und neben den üblichen Verdächtigen von den Bestsellerlisten findet man hier eine tolle Auswahl an Büchern zur und aus der Region, Ratgeber zum Campingurlaub, sowie gerade im Jugendbuchbereich einige Romane mit queeren Protagonisten. Für Kinder gibt es im liebevoll gestalteten Keller jeden Samstag um 10.30 Uhr eine Vorlesestunde, die sich wachsender Beliebtheit erfreut.

Die Café-Karte ist etwas kleiner, doch Kuchen und Gebäck findet man trotzdem, sowie echten italienischen Kaffee und exklusive Tees. Besonders zu empfehlen ist allerdings die Weiße Schokolade, die einfach himmlisch schmeckt.

3. stadt:café in Biberach

Hier kann man zwar keine Bücher kaufen, aber sie sorgen für ein tolles Ambiente im stadt:café in Biberach. (Foto: Maike Daub)

Wenn das Café Augustin in Lindau ein Café mit Buchhandlung ist, und das Buch Netzer in Lindenberg eine Buchhandlung mit Café, dann ist das stadt:café in Biberach ein Café mit Büchern. Das mag Wortklauberei sein, aber besser lässt es sich kaum beschreiben. Viele Sitzplätze drinnen und draußen bieten genug Platz für Gäste, die eine kleine Pause einlegen wollen. Der Innenraum ist mit viel Liebe gestaltet, große Leinwände und die Bücher an den Wänden tun ihr Übriges.

Wlan gibt es hier keines, sondern man soll mal abschalten und runterkommen können. Wer dafür kein eigenes Buch zum Schmökern dabei hat, kann also einfach hinter sich greifen und sich eines für den Kaffeebesuch leihen.

Das stadt:café gibt es seit 10 Jahren dank Inhaberin Lija Göppel. Sie wollte damit ein Kultur-Café schaffen, in dem sich die Menschen wohlfühlen können. "Mein Motto ist: viel biologisch und viel regional", erklärt sie gern. Sie legt viel Wert auf hochwertige Zutaten und kauft dafür auch auf dem Wochenmarkt ein. Das merkt man auch der Karte an: Im Preis, aber vor allem auch in der Qualität.

Die schönsten Büchercafés unserer Follower bei Instagram

Unsere Follower auf Instagram hatten hier auch noch ein paar Geheimtipps für euch. Mit dabei:

Das Café Gessler in Friedrichshafen Die Finkeria in Münsingen Die Bücherscheune in Aichtal

Was ist „Schwäbische Sterne“?

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten in der Rubrik „Schwäbische Sterne“ jeden Mittwoch „die drei Besten der Region“, vom besten Gin über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch – von Menschen, die die Region und das jeweilige Thema kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die „Schwäbischen Sterne“ um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt – und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.