Es ist einer der größten Narren-Umzüge in der Region: Rund 12.000 Zuschauer haben am Rosenmontag den Narrensprung in Ravensburg besucht.

Die etwa 4000 Hästräger der über 50 Narrenzünfte streiften fröhlich durch die Altstadt – trotz zwischenzeitlich schlechten Wetters mit Regen und Sturmböen. Das sind die schönsten Impressionen vom Narrensprung in Ravensburg.