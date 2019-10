Das sind die Neuheiten im Museum Ravensburger

Seit der Eröffnung 2010 sind mehr als 300 000 Besucher im Museum Ravensburger gewesen – Kinder mit ihren Eltern, Schulklassen, Puzzle-Freaks und Junggebliebene. Allesamt haben die gleichen Spiele, Mitmach- und Lernangebote gesehen, denn seither wurde nie etwas verändert oder auf den neuesten Stand gebracht. Bis jetzt: Ins vierte Quartal startet das Museum im Stammhaus des „Otto Maier Verlags“ mit einigen Neuheiten.

„Auch im Museum wollen wir aktuell bleiben und unseren Besuchern, ob jung oder alt, neue und spannende Inhalte bieten“, sagt Siglinde Nowack, Geschäftsführerin der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH, zu der neben dem Ravensburger Spieleland auch das Museum gehört. Dabei bleibe man dem Konzept des Firmenmottos „Playful Development“ (zu Deutsch: Spielerische Entwicklung) treu. Nowack weiter: „Wir sind und bleiben ein Mitmach-Museum, in dem Kinder und ihre Eltern aktiv sein müssen.“

Die größte Neuheit im Museum ist das Kugelbahn-Spiel „GraviTex“. Nach der Einführung 2017 soll das europaweit erfolgreiche Spiel Ende des Jahres auch in den USA, Kanada und Teilen Asiens zum Verkaufshit werden. Im Museum können sich Kinder und Erwachsene an drei Tischen an der interaktiven Kugelbahn austoben. Ein Touchdisplay leitet die Spieler an, zeigt Tutorials und fertige Kugelbahnen, die andere Nutzer bei YouTube online gestellt haben.

Das digitale Zeitalter sieht Nowack nicht als Feind der Ravensburger an: „Unser Ziel ist es, die digitale und die haptische Welt zusammenzubringen. Viele unserer Spiele und Puzzle gibt es auch digital – viele Digital-Nutzer steigen aber früher oder später auf die haptische Variante um. Ein echtes Puzzle zum Anfassen ist doch etwas anderes: Es braucht Konzentration, Achtsamkeit, man kann in der Aufgabe versinken und hat mal eine Auszeit von der digitalen Welt.“

Auch neu im Museum ist das Spiel „String it“, das auf der Idee der Fadenbilder aus Nagelbrettern und bunten Fäden basiert. Das akustische Lernspiel „Tiptoi“ soll es vor allem jüngeren Besuchern ermöglichen, mit einem sprechenden Stift die Inhalte von kindgerechten Sachbüchern zu erforschen und zu lernen. Die beliebtesten Themen sind hier die Feuerwehr, Tiere und Kinderlieder.

Doch auch ohne Auffrischungskur scheint das Museum der Ravensburger gut zu laufen. Die Besucherzahl aus dem gesamten Jahr 2018 wurde in diesem Jahr bereits gerissen. Ein Ergebnis nahe der 400 000er-Marke ist also möglich. Wie viel Geld für die neuen Spiele und den Umbau ausgegeben wurde, will Nowack nicht preisgeben. Auch lässt sie sich nicht entlocken, ob mit den Neuheiten 2020 auch die Eintrittspreise steigen. Sie sagt: „Das müssen wir uns dann anschauen. Klar ist, dass ein Teil des Museums als Investment aus unserem Marketing-Budget finanziert wird. Es steckt aber vor allem Herzblut drin.“