Das sind die meistgelesenen Online-Artikel 2022 aus dem Kreis Ravensburg

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und die Redaktionen in Ravensburg, Weingarten, Bad Waldsee, Bad Wurzach, Leutkirch, Isny und Wangen haben wieder unzählige Artikel geschrieben. Dabei ist es immer wieder interessant und teilweise auch überraschend zu sehen, welche Artikel auf Schwäbische.de von den Leserinnen und Lesern am häufigsten angeklickt werden.

Häufig sind schwere Unfälle von hohem Interesse, aber auch vermeintliche Lappalien und Artikel über Gastronomie und Einzelhandel werden online viel gelesen. Im Folgenden die Top-7-Artikel auf Schwäbische.de aus den Redaktionen im Landkreis Ravensburg 2022:

Drei Autos prallten Ende Juli auf der L300 ineinander. (Foto: David Pichler)

Der meistgelesene Artikel im Jahr 2022 bezieht sich auf den tödlichen Unfall zwischen Bad Waldsee und Haisterkirch am 31. Juli 2022.

Laut Polizeimeldungen hatte damals ein Audi-Fahrer gegen 20.30 Uhr mehrere Autos auf der L300 überholt. Dadurch musste ein entgegenkommendes Fahrzeug eine Vollbremsung machen und krachte mit den eben überholten Autos zusammen. Eine 18-Jährige starb, mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt. Der Audi-Fahrer fuhr einfach weiter.

Nur wenige Tage später war der Audi-Fahrer ermittelt – ein 34-Jähriger, der sich unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässigen Körperverletzung verantworten muss. Es war folgender Online-Artikel über den Ermittlungserfolg, der von allen Schwäbische.de-Artikel 2022 aus dem Kreis Ravensburg am häufigsten angeklickt wurde.

Soll ich mir einen Holzofen zum Heizen holen? Zehntausende Leser interessierte die Meinung des Bezirksschornsteinfegers. (Foto: Symbol: Bernd Weissbrod / dpa)

Als sich der Ukraine-Krieg und die Energiekrise im Spätsommer 2022 zuspitzten, sorgten sich immer mehr Leserinnen und Lesern um die Heizkosten im Winter. Redakteur Steffen Lang kam zu dieser Zeit auf eine praktische Themen-Idee.

Der Reporter aus Bad Wurzach sprach mit Bezirksschornsteinfeger Ingo Ullrich über das Für und Wider von Kaminöfen. Offensichtlich stieß dieser Service-Artikel auf großes Interesse. Er ist im Jahre 2022 der zweitbest geklickte Artikel im Kreis Ravensburg.

Der Impfstoff Johnson & Johnson hatte den großen Vorteil, dass Geimpfte mit nur einer Dosis rein rechtlich einen vollen Impfschutz hatten. Dies wurde aber gekippt und sorgte für Verwirrung und Frust. (Foto: Wolfgang Kumm)

Mittlerweile hat die Region das Durcheinander der Corona-Pandemie schon fast wieder vergessen. Doch noch zu Beginn des Jahres gab es teils verwirrende Meldungen rund ums Testen und Impfen.

Zum Beispiel diese: 2021 galt eine einzige Johnson & Johnson-Impfung als vollständiger Immunschutz. Im Januar 2022 kippte das Paul-Ehrlich-Institut diese Regelung – ein einmal mit Johnson & Johnson-Geimpfter wurde damit über Nacht in seinem Impfstatus heruntergestuft. Das hatte teils große Folgen, wie der betroffene Ulrich Gresser aus Bad Wurzach berichtete.

Rettungshelikopter mussten 2022 zeitweise in Weingarten landen. Das sorgte kurzzeitig für Probleme. (Foto: Symbol: dpa)

Anfang August konnten Rettungshubschrauber nicht mehr dem Dach des St. Elisabethen-Klinikums (EK) in Ravensburg landen. Grund waren Handwerkerarbeiten. Ein Ausweichlandeplatz war mit dem Lindenhofstadion in Weingarten zwar schnell gefunden, doch schon am ersten Tag gab es dicke Probleme.

Denn ein Hubschrauber-Pilot weigerte sich im Lindenhofstadion zu landen. Grund war laut der DRF Luftrettung, dass die Luftaufsicht noch keine offizielle Freigabe für den Ausweichlandeplatz erteilt hatte. Nach kurzer Zeit war jedoch alles geregelt und die Hubschrauber landeten sicher und regelmäßig. Platz 4 für diesen Mini-Aufreger.

Das Ravensburger Kaufland wurde ausgebaut. Zum Leidwesen der Hamma Bäckerei im Gebäudekomplex. (Foto: Daniel Heiss)

Auch kurze Meldungen bekommen auf Schwäbische.de mitunter viel Aufmerksamkeit von den Leserinnen und Lesern. Beispielsweise wurde Oktober bekannt, dass beim Umbau des Kauflandes in Ravensburg auch ein neuer „Backshop“ eingerichtet wird.

Was bedeutet das für die Hamma-Filiale im besagten Kaufland, fragte Redakteurin Lena Müssigmann. „Die Backshops tun uns selbstverständlich weh, aber letztlich sind die nicht zu verhindern. Es gibt immer noch viele Kunden, die lieber beim regionalen Handwerksbäcker kaufen“, antwortete Geschäftsführer Marc Hamma. Kleiner Artikel, großes Ergebnis: Platz 5.

Ein tödlicher Unfall an der Haltestelle Weingarten-Berg schockte die Region. (Foto: David Pichler)

Anfang Juli kam es an am Bahnübergang Weingarten-Berg zu einem tödlichen Unfall. Eine 81-jährige Radfahrerin wollte die Gleise mit ihrem Pedelec überqueren und hatte dabei den herannahenden Zug offenbar nicht rechtzeitig wahrgenommen. Der Zug erfasste sie frontal.

Die Polizei musste wegen dieses Unfalls die B 30 im Ravensburger Süden sperren. (Foto: David Pichler)

Am 22. Juli geriet ein 33-jähriger Kastenwagen-Fahrer zwischen Untereschach und Oberzell in den Gegenverkehr und stieß mit einem Wohnmobil zusammen.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Der 33-jährige Kastenwagenfahrer wurde vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Wohnmobilfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.