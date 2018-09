Das sind die Gewinner vom Mehli-Gewinnspiel

Über 30 000 Spielefans hat es am vergangenen Wochenende in die Ravensburger Innenstadt gezogen. Zahlreiche Besucher bekundeten ihre Sympathie zum Spielefest mit dem Mehli-Anhänger 2018, die sie entweder als Dankeschön für den Einkauf in den teilnehmenden Wifo-Fachgeschäften erhalten oder an der Info-Hütte an den Spieletagen gekauft hatten.

Spannende Preise erhalten die glücklichen Besitzer der Mehli-Anhänger mit folgenden Nummern: 3645, 3192, 2331, 1525, 4815, 3185, 0973, 1741, 4434, 0516, 3851, 3461, 2938, 3684, 2209, 4818, 3524, 0923, 2572, 3491, 0737, 4094, 0582, 2317, 0150, 1711, 2856, 2553, 4761, 1084

Die Preise können bis zum 5. Oktober im Wifo-Büro abgeholt werden. Die Gewinner werden gebeten sich zuvor zu melden unter Telefon 0751 / 351299 oder info@wifo-ravensburg.de