Das sind die drei spektakulärsten Wasserfälle in der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ einmal pro Woche – immer mittwochs – eine persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. In Folge #47 schauen wir uns die spektakulärsten Wasserfälle in der Region an.

Das macht einen spektakulären Wasserfall aus

Wenn man – wie ich – aus dem platten Norden kommt, haben Wasserfälle im bisherigen Alltag eher selten stattgefunden. Als ich aber beim Durch-die-schwäbische-Gegend-Streunern wider Erwarten einen Wasserfall entdeckte, schienen mir die Kriterien für Wasserfälle, die es sich zu besuchen lohnt, ziemlich eindeutig: Lautstärke, Größe und die Umgebung.

Lautstärke: Diese ist im Grunde verwoben mit Punkt zwei, also der Größe - je größer, desto lauter, klar. Hier geht es aber um das reine Hör-Erlebnis: Wie laut krachen die Wassermassen in die Tiefe? Handelt es sich überhaupt um Wassermassen oder eher um Rinnsale? Befindet sich der Wasserfall vielleicht sogar in einer Schlucht, von deren Felswänden das Sprudeln und Tosen als Echo zurückhallt?

Größe: Nicht nur, dass die Größe Punkt eins, also die Lautstärke, beeinflusst. Der generelle Anblick wird umso spektakulärer, je höher und breiter der Wasserfall ist.

Umgebung: Auch die Umgebung rund um den Wasserfall spielt eine Rolle. Schließlich bestimmt die Umgebung den gesamten Ausflug zum Wasserfall: Ist er leicht zu erreichen, wodurch sich bloß eine kurze Tour ergibt? Kann man an den Wasserfall-Besuch direkt eine kleine Wanderung durch ein schönes Gebiet anschließen oder liegt er direkt an einer befahrenen Landstraße? Und was hat das Umfeld noch so zu bieten?

1. Der Eistobel in Maierhöfen bei Isny

Nach einem Abstieg über Treppen und Brücken geht es über dreieinhalb Kilometer entlang der Oberen Argen durch das Naturschutzgebiet Eistobel. Dort befinden sich mehrere kleinere und größere Wasserfälle und Strudellöcher. Die Landschaft ist gezeichnet von mächtigen Felsen, zwischen denen die Argen sich ihren Weg bahnt. Entsprechend laut tost und braust das Wasser an diesem Ort, der seinen Namen aufgrund seiner besonderen Eisbildungen in den Wintermonaten trägt.

Ein breiter, flacher Wasserfall bahnt sich im Naturschutzgebiet Eistobel einen Weg über die Felsen. (Foto: Svenja Helfers)

Nach einer etwa 20-minütigen Wanderung gelangt man zu den ersten Felsen, von denen das Wasser herab sprudelt. Folgt man dem Weg am flachen, aber ausladenden Wasserfall vorbei, erreicht man einen noch steileren, etwa 20 Meter hohen Wasserfall. Das Naturschutzgebiet eignet sich toll für Wanderlustige und diejenigen, die einfach blanke und raue Natur genießen möchten.

Der Eistobel hat neben seinen Wasserfällen und Strudellöchern auch Wiesen und Wälder zum Entdecken zu bieten. (Foto: Svenja Helfers)

Da ich den Eistobel im Regen besuchte, war ich so ziemlich die einzige, die dort unterwegs war - im Sommer könnte das selbstredend anders aussehen. Der Eintritt zum Naturschutzgebiet kostete 2,50 Euro, mit denen die Wege erhalten werden sollen, Broschüren und andere aufbereitete Informationen gibt es am Eingang.

2. Die Scheidegger Wasserfälle in der Rohrachschlucht

In der Nähe von Scheidegg erwartet einen ein unerwartetes Naturschauspiel. Die Rohrachschlucht lässt einen durchaus den eigenen Standort vergessen - die gewaltigen Wasserfälle und hohen Felswände könnten auch in Ländern wie Kanada liegen.

Der erste von drei Wasserfällen, der im Naturschutzgebiet Rohrachschlucht sichtbar ist. (Foto: Svenja Helfers)

Die Schlucht ist ein kleines Paradies für Entdeckerinnen und Entdecker und Geografie-Interessierte. Rund um die große Holzhütte in der Mitte liegen verschiedene Info-Stationen auf einem "Geo-Pfad", welcher mit einer eigens für die Schlucht konzipierten App spielerisch erschlossen werden kann. Dabei geht es um die Entstehungsgeschichte sowie die Tier- und Pflanzenwelt der Rohrachschlucht. Auch einen Spielplatz für ganz kleine Wasserfall-Fans gibt es.

Die Wasserfälle in der Rohrachschlucht können von verschiedenen Plattformen aus betrachtet werden. Diese sind auf unterschiedlichen Höhen angebracht. (Foto: Svenja Helfers)

Nicht nur Wasserfälle gibt es in der Rohrachschlucht zu bestaunen - von einer der Plattformen ergibt sich ein Blick über die mit Nadel- und Laubbäumen bewachsenen Hänge. (Foto: Svenja Helfers)

Davon ab gibt es auch hier nicht nur einen Wasserfall zu bestaunen - hier gibt es drei Stück davon. Der Rickenbach schlängelt sich so in die 200 Meter tiefe Rohrachschlucht hinein, dass das Rauschen der Wassermassen von den Felswänden zurücktönt. Dadurch entsteht ein ohrenbetäubender, aber auf seine Art beruhigender "Krach".

Mit ein bisschen Glück erreicht die Sonne die Wasserfälle so, dass sich Regenbögen bilden. (Foto: Svenja Helfers)

Die beiden größeren Wasserfälle sind 18 und 22 Meter hoch und können von verschieden hohen Plattformen aus betrachtet und erlebt werden. Um die Scheidegger Wasserfälle zu besuchen, muss man 4,50 Euro Eintritt bezahlen.

Durch die hohen Felswände der Schlucht ist das Brausen des Wassers noch deutlicher zu vernehmen. (Foto: Svenja Helfers)

3. Der Rinkenburger Tobel in Schmalegg

Nur durch Zufall bin ich auf den Rinkenburger Tobel in einem Wald nahe Schmalegg gestoßen. Dort wandert man gemütlich mit ein paar Anstiegen durch einen dichten Nadel- und Laubwald. Zwischen den Bäumen bahnt sich der Buttenmühlenbach gemächlich seinen Weg. In der Mitte des Waldes entsteht dadurch ein etwa sechs Meter hoher Wasserfall, dessen Brausen einem durch das Gehölz entgegen tönt. Dieser ist von einem weichen, kalkhaltigem Gestein umgeben, weshalb er sich zunehmend weiter in den Berg hineinbewegt - "rückschreitende Erosion" wird das genannt.

Der Wasserfall des Buttenmühlenbachs liegt versteckt im Wald. (Foto: Svenja Helfers)

Das Naturschutzgebiet Rinkenburger Tobel ist, ähnlich wie der Eistobel, ein Ort für Ruhesuchende. Durch den Wald kann eine kleine Wandertour von etwa einer Stunde gemacht werden. Überlaufen ist der Ort nicht, was wohl auch seiner bisher niedrigen Bekanntheit zuzuschreiben sein mag. Entsprechend gibt es am Rinkenburger Tobel keinen Eingang und keinen Eintritt, der bezahlt werden muss.

Rund um den Buttenmühlenbach gibt es das Naturschutzgebiet Rinkenburger Tobel zu entdecken - ein Wanderweg führt durch den dichten Laub- und Nadelwald. (Foto: Svenja Helfers)

