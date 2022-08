Das sind die drei besten Orte, um in der Region Stoff zu kaufen - inklusive Extratipp

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ einmal pro Woche – immer mittwochs – eine persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. In Folge #38 schauen wir uns die besten Stoffgeschäfte an.

Was einen guten Stoffladen ausmacht

Was macht einen guten Stoffladen aus: An erster Stelle natürlich der Stoff. Hier zählt vor allem eine große Auswahl an Stoffen aus verschiedenen Materialien und Farben. Je nachdem was genäht werden soll, sind die Ansprüche höher als nur Baumwollstoffe oder Jersey für Kinder.

Muster, Farben, Stoffart - wer Stoff kauft, muss vorher wissen, was er nähen möchte. (Foto: Julia Brunner)

Neben einer guten Auswahl an Stoffen ist auch eine fachkundige Beratung immer wichtig. Reicht der Stoff, wenn er nur 1,40 Meter breit ist für den Schnitt, auch wenn in der Anleitung eine Breite von 1,50 Metern vermerkt ist?

Eine gute Verkäuferin weiß, bei welchem Stoff eine geringere Breite trotzdem reicht oder ob man stattdessen lieber etwas mehr Stoff kaufen sollte. Ein Bonus bei einem Stoffgeschäft können Angebote wie Nähkurse oder Vorhänge sein, die in den Geschäften auf die gewünschte Länge genäht werden.

Mit diesen Kriterien hat SZ-Volontärin Julia Brunner Stoffgeschäfte der Region besucht und die besten Orte zum Stoffkauf gesucht.

1. Ellen Stoffe in Ravensburg

Bei Ellen Stoffe in Ravensburg gibt es Stoffe, die man sonst nur selten in anderen Stoffgeschäften findet.. (Foto: Julia Brunner)

Außergewöhnliche Modestoffe aus Spanien, Italien, Frankreich und der Region gibt es bei Ellen Stoffe in Ravensburg. Schon beim ersten Schritt in den Laden fällt sofort die große Vielfalt der Stoffe in Farben, Material und Muster auf. „Wenn man hier reinläuft, dann ist erstmal Wow“, sagt Angelika Huber. Sie ist seit über 35 Jahren Verkäuferin bei Ellen Stoffe.

Die Verkaufsfläche liegt bei über 120 Quadratmetern auf zwei Stockwerken. Es gibt alles von Baumwolle bis zu edler Designerseide, Vliesstoffe aus verschiedenen Materialien, Tüllwaren, Faschingseide und Wollstoffe. Auch Kurzwaren wie Nähseide, Kordeln und Gummibändern kann man hier erwerben. Auch die Beratung ist hilfreich, die Verkäuferinnen kennen sich aus.

Was Ellen Stoffe so besonders macht, sind eindeutig die besonderen Stoffe, die man so schnell in keinem anderen Stoffladen der Region finden wird.

2. Heinrich Glaeser in Ulm

Bei Glaesers Textilgeschäft gibt es mehrere tausend Meter Stoff auf über 700 Quadratmetern Verkaufsfläche. (Foto: Julia Brunner)

Seit circa 1970 gibt es die Einzelhandelsschiene beim Textilunternehmen Glaeser in Ulm. Auf rund 700 Quadratmetern gibt mehrere tausend Meter an Stoff. „Wir haben Stoffe aus verschiedenen Qualitäten zur Auswahl im Bereich von Modestoffen, Kinderstoffen. Was wir sehr viel machen sind Heimtextilien, Möbelbezugsstoffe, Dekostoffe – also ein ganz breites Sortiment“, sagt Glaeser-Geschäftsführer Eberhard Brack. Seine Mutter und Schwester haben das Textilgeschäft aufgebaut.

„Es gibt aber auch Stückware wie Handtücher und Tischsets und Tischwäsche und Fertigprodukte, die für die Kunden genäht werden“, so Brack. Verkauft werden Stoffe und Kurzwaren in Metern. Ursprünglich hat sich das Stoffgeschäft auf den Verkauf von Kiloware konzentriert. „Da konnten die Kunden auf das Kilo Stoff kaufen und das ist umgerechnet auf den Meter ein extrem günstiger Preis“, sagt Brack. Auch heute noch hat Glaeser Textil einige Stoffe im Kilo-Angebot.

3. Stoffmarkt Holland

Die richtigen Kurzwaren sind meist genauso wichtig wie der passende Stoff. (Foto: Julia Brunner)

Der Stoffmarkt Holland ist der Geheimtipp, wenn man auf der Suche nach günstigen Stoffen ist und gleichzeitig eine große Auswahl haben möchte. Seit 2014 ist der Stoffmarkt Holland in ganz Deutschland unterwegs und macht auch regelmäßig in der Region Halt. Meistens gibt es Termine im Herbst und Frühling, die online veröffentlicht werden.

Beim Stoffmarkt gibt es alles, was das Näherinnenherz begehrt: schöne Stoffe, passende Kurzwaren, Schnittmuster und mehrere Händler, wodurch man gut Preise und Angebote vergleichen kann. Regelmäßig kann man hier auch günstig Stoffreste und bereits vorgeschnittene Stoffstücke erwerben.

Die Handarbeitsmesse der Region: Nadelwelt Friedrichshafen

ASCII (Foto: Nadelwelt Friedrichshafen)

Seit 2019 findet in Friedrichshafen die Nadelwelt, eine internationale Veranstaltung für Handarbeiten, statt. Hier gibt es neben Stoffen auch Kursangebote zum Ausprobieren, zum Beispiel von Overlock-Nähmaschinen, Gewinnspiele und Ausstellungen. Es gibt vor allem vorgeschnittene Patchwork-Stoffe, Modestoffe und Kinderstoffe sowie aufbügelbare Patches. Die nächste Nadelwelt findet am 7. und 9. Oktober in der Messe Friedrichshafen statt.

Die schönsten Stoffläden unserer Follower bei Instagram

Wie unsere Follower ihre Lieblingsorte bewertet haben, findet ihr hier.

