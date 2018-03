Das Rutenfest 2017 war verregnet, aber friedfertig

Die Ravensburger Rutenfestkommission (RFK) hat ihren Vorstand bei der jüngsten Mitgliederversammlung bestätigt. RFK-Chef Dieter Graf gab bei der Veranstaltung zudem einen Rückblick auf das Rutenfest 2017.

Für drei weitere Jahre ist der bisherige RFK-Vorstand wiedergewählt worden. Das sind: Dieter Graf (Vorsitzender), Heribert Boßlet (Zweiter Vorsitzender), Martina Zeller (Dritte Vorsitzende), Hans Degerdon, Armin Rogg, Simon Barg sowie Patricia della Monica als Vertreterin der Stadt im Gremium.

Im Rückblick auf das Rutenfest 2017 sprach RFK-Vorsitzender Dieter Graf von einem „friedfertigen Fest“ ohne Unfälle, Verletzte oder nennenswerte Zwischenfälle. Dazu trugen sicherlich nicht nur die erhöhten Sicherheitsbemühungen bei (seit 2006 haben sich die Ausgaben für Security-Dienste beinah verdoppelt), sondern auch das seit 2004 geltende Verbot von harter Alkoholika auf dem gesamten Festplatzgelände.

Auch finanziell war das Rutenfest 2017 für die Kommission ein Erfolg. Und das, obwohl zwei Drittel der Einnahmen für die RFK kalkulierbar sind, ein Drittel hingegen komplett wetterabhängig ist. Und das Wetter war nicht gerade günstig an den Festtagen im vergangenen Juli. Dennoch sorgten die Einnahmen aus dem Festabzeichenverkauf, dem RFK-Vergnügungspark, dem Rutenvergraben und dem Frohen Auftakt, den Pachten von Schaustellern, Standbetreibern, Biergarten- und Zeltbetreibern sowie den Spendern und Sponsoren aus dem privaten und gewerblichen Bereich gemeinsam mit dem Zuschuss der Stadt Ravensburg für ein leichtes Plus im Gesamtergebnis: Unterm Strich blieb der RFK ein Gewinn von rund 35 000 Euro übrig.

Der Verkauf des Festabzeichens – im vergangenen Jahr war das Motiv das Gebäude des Evangelischen Dekanats – war um 1400 Stück rückläufig und belief sich auf 44 800 Exemplare, die zu drei Vierteln von Schülern verkauft wurden. Allein am Frohen Auftakt, in den vergangenen Jahren das Sorgenkind im Festverlauf wegen seines extremen Zuschussbedarfs, wurden 8000 Festabzeichen unter die Leute gebracht. Damit nahm die RFK an diesem Abend mit rund 40 000 Euro durch den Abzeichenverkauf mehr Geld ein als durch den Verkauf von Getränken.

Kostspielig bleibt für die Kommission hingegen das Jugendangebot auf dem Blauen Platz. Für die „Konzerte im Käfig“, die Technik, die Absperrungen und die Sicherheitsdienste wurden für die fünf Festtage rund 50 000 Euro fällig. Immerhin reduzierte sich die Zahl der Aggressionen seit der Einzäunung des Platzes 2007 deutlich. Nach Aussage von Dieter Graf gab es dort beim Rutenfest 2017 nicht eine einzige Straftat.

Das Festabzeichenmotiv beim diesjährigen Rutenfest wird der Gemalte Turm sein (die SZ berichtete). Das Abzeichen wird wieder zum Preis von 5,50 Euro verkauft. Hauptgewinn bei der Abzeichenverlosung ist ein HP Citroen C3 Aircross Compact SUV vom Autohaus Knoblauch. Das Rutentheater, alljährlich von rund 10 000 Menschen besucht, spielt 2018 das Stück „Zauber um Zinnober“. 96 Kinder wirken als Schauspieler mit.