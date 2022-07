20 Personen ins Krankenhaus gebracht: Viel Arbeit für das DRK am Rutenfest

Rund 200 Mal hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bis Dienstagabend beim Ravensburger Rutenfest eingreifen und Erste Hilfe leisten müssen. Das ist der Bericht des Rettungsdiensts.

„Nach zweijähriger Pause konnte der DRK-Ortsverein Ravensburg die Rutenfestkommission beim wichtigsten Fest des Jahres wieder aktiv unterstützen“, heißt es im Bericht von Schriftführer Alfred Mühlegg am Dienstagabend. Rund 300 Dienste seien für das DRK während des Rutenfests zu besetzen. Sowohl Sanitätsdienste als auch technische Dienste waren abzudecken. Mühlegg: „Der DRK-Ortsverein Ravensburg ist dankbar für die Hilfe aus weiteren DRK-Ortsvereinen und -Bereitschaften wie Aulendorf, Baienfurt-Baindt, Mochenwangen, Waldburg und Weingarten. Die technischen Dienste in Form der Beleuchtung von Marienplatz und Blauem Platz erledigten die Fachgruppe Technik und Sicherheit in gewohnter Professionalität.“

Schneller Einsatz gegen lebensbedrohende Situationen

Bis Dienstagabend, 20.30 Uhr, waren vom DRK rund 200 Betroffene zu betreuen und Erste Hilfe zu leisten. Sechs Personen waren in Streitigkeiten verwickelt und mussten behandelt werden. Insgesamt 20 Personen mussten aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden. Darunter waren Erkrankungen, bei denen nur durch schnellste Versorgung auf den Wachen durch ehrenamtliche Notfallsanitäter und Ärzte Lebensgefahr abgewendet werden konnte, bis der Notarzt vor Ort war, heißt es.

Zudem seien viele Wespenstiche zu versorgen gewesen sowie Blasen am Fuß und Kreislaufprobleme. Insgesamt habe die Einsatzleiterin des DRK, Cornelia Barth, den Eindruck, dass das Rutenfest ruhig abgelaufen ist und eine gute Stimmung auf dem Festgelände zu spüren war, so das Rote Kreuz.

Manche sagen auch mal „Danke“

„Natürlich freuen sich die Ehrenamtlichen auch über ein positives Feedback“, heißt es in der Mitteilung von Alfred Mühlegg. Zwei Beispiele: Beim Frohen Auftakt machten die Altentrommler an der Wache am Waaghaus einen Halt, bedankten sich mit einer kurzen Ansprache des Tambourmajors für die Arbeit am Rutenfest und trommelten zwei Märsche. Eine angereistes Ehepaar aus der Schweiz erkundigte sich am Frohen Auftakt nach einem Helfer, der die Dame am Rutenfest 2019 medizinisch versorgt hatte. Sie wollten sich für die gute Betreuung bedanken und überreichten zwei riesige Stangen „Toblerone“.

„Wenn am Mittwoch in früher Nacht die Wachen aufgeräumt sind und die Rückkehr in die Ulmer Straße erfolgt, freut sich die Mannschaft des DRK Ravensburg schon auf das Rutenfest 2023“, heißt es in dem Pressebericht.