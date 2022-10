Intendantin der Filmtage Oberschwaben: „Das Publikum soll einfach auch mal blind zugreifen“

In dieser Woche finden zum zweiten Mal die Filmtage Oberschwaben in Ravensburg und Weingarten statt. Felix Ludewig hat mit Intendantin Helga Reichert und ihrem Mann Adrian Kutter über die Faszination Kino, prominente Namen und Neuerungen nach der Premiere in 2021 gesprochen.

Frau Reichert, wie blicken Sie auf die Filmtage Oberschwaben in einer Woche? Ist alles vorbereitet?

Helga Reichert: Natürlich ist noch nicht alles vorbereitet (lacht). Gerade ist das Stresslevel am höchsten. Momentan läuft vieles noch über mich, weil wir ein sehr kleines Team sind und ich sehr viel mit meinem Mann im Alleingang mache. Es sind viele Baustellen, die gleichzeitig bedient werden müssen.

Zweite Auflage in Ravensburg: Helga Reichert und ihr Mann Adrian Kutter veranstalten die Filmtage Oberschwaben. (Foto: Gerd Mägerle)

Wie kommt es, dass so prominente Namen wie Oliver Hirschbiegel, der Regisseur von „Der Untergang“, Sönke Wortmann und Iris Berben mit ihren Filmen auf den Filmtagen vertreten sind?

Reichert: Die Filme der genannten Prominenten laufen, weil sie einfach gute Filme gemacht haben. Gerade der Film von Oliver Hirschbiegel – „Der Maler“ – ist so speziell und besonders. Da geht es 90 Minuten darum, dass ein Maler ein Bild malt und nebenbei seine Seele offenbart. Und das ist einfach eine grandiose Leistung des Hauptdarstellers Ben Becker. Der Maler übrigens, der das Buch mit geschrieben hat und der das Vorbild für den Film ist, hat mir geschrieben, dass er leider nicht zu den Filmtagen kommen kann. Er ist in L.A., wünscht uns aber alles Liebe für die Filmtage. Alle Filmschaffenden freuen sich immer über die Einladungen und antworten sehr nett. Es gibt keine Starallüren.

Werden die Zuschauerinnen und Zuschauer einen der Prominenten in Ravensburg zu Gesicht bekommen?

Reichert: Wenn jemand kommt, dann kriegen die Zuschauer den Schauspieler und Regisseur auf jeden Fall zu Gesicht. Dazu ist das Filmfest da: dass man in Austausch kommt, dass die Filmleute vorne nicht nur auf der Bühne stehen und hallo sagen, sondern, dass es eine Diskussion gibt zwischen Schauspielern und Regisseuren und dem Publikum. Wir haben keinen roten Teppich und keine VIP-Lounges, sondern ein Foyer, wo sich alle treffen und wir haben die Filmgespräche, bei denen jeder Fragen stellen darf.

Wie kommt Ihre Filmauswahl eigentlich zustande? Gibt es Bewerbungen? Oder fragen Sie selbst Regisseure an, ob Sie deren Film zeigen dürfen?

Reichert: Sowohl als auch. Letztes Jahr lief das ganz viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich hatte noch keine Homepage für die Filmtage, da hatte ich schon 100 Einreichungen, weil sich über Facebook verbreitet hat, dass wir ein neues Filmfest machen. Wir hatten sehr viel Unterstützung aus der Filmbranche. Dieses Jahr gab es uns ja schon, Filme wurden eingereicht, einige Filme haben wir auch angefragt. Oder ich war zur Filmsichtung auf anderen Festivals und hab geschaut, was für uns infrage kommt.

Wie sind Sie dazu gekommen, die Filmtage zu veranstalten?

Reichert (lacht): Weil ich mich in Adrian Kutter verliebt habe.

Adrian Kutter: Der die Biberacher Filmfestspiele 1979 gegründet hat. Zusammen mit heute bekannten Filmgrößen wie Wim Wenders, Werner Herzog, Volker Schlöndorff, Alexander Kluge ...

Die kennen Sie alle?

Kutter (lacht): Die waren bei der Gründung dabei und haben mich 1979 überredet, das Filmfestival in Biberach zu gründen. Davor, 1972, waren die alle schon mit ihren Filmen bei mir. Herzog wurde mal gefragt, warum kommst du immer nach Biberach? Da hat er gesagt, einmal besucht man gern alte Freunde. Und zum Zweiten: Woanders wurde ich zu der Zeit, als der Adrian uns – damit meinte er die ganzen 68er-Autorenfilmer – eine Bühne bot, noch verlacht und verhöhnt und wir konnten höchstens unsere Filme im Fernsehen zeigen.

Wie war das Konzept in Biberach? Wie ist es heute in Ravensburg und Weingarten?

Reichert: Ich hatte das Gefühl, dass die Biberacher das ursprüngliche Konzept verändern wollten. Der Schwerpunkt lag nicht mehr darauf, viele junge Filmschaffende einzuladen oder auf dem Gesprächsteil nach dem Film, den wir sehr schätzen und pflegen. Bei der Filmauswahl für die Filmtage Oberschwaben bin ich ein bisschen freier. Wir haben dieses Jahr auch einen italienischsprachigen Film mit drin, den wir im Original mit Untertiteln zeigen. Das heißt, die Filmauswahl ist ein bisschen breiter gefasst. Ein bisschen internationaler. In Biberach kamen die Filme tatsächlich nur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Welche persönliche Empfehlung haben Sie für die Besucherinnen und Besucher der Filmtage? Welcher Film ist besonders empfehlenswert?

Reichert (lacht): Die Frage kommt jedes Mal und ich weigere mich jedes Mal, sie zu beantworten. Weil es 36 Filme sind, die ich ausgesucht habe und die ich alle großartig finde. Ich fände es gemein, einzelne Filme hervorzuheben. Ich wünsche mir, dass das Publikum neugierig und offen ist, und sagt, ah da ist ein Film, der heißt „Nach dem Happy End“. Keine Ahnung, was das für ein Film ist, aber ich geh’ da einfach mal rein. Es sind 36 tolle Filme und das Publikum soll einfach auch mal blind zugreifen.

Adrian Kutter: Und in der Breite des Angebots ist hundertprozentig für jegliches Interesse irgendetwas mit dabei.

Was ist in Zeiten von Netflix und Digitalisierung eigentlich der Sinn von Filmfestspielen?

Reichert: Begegnung, Treffen und Miteinander Filme erleben. Wir sind soziale Wesen. Nicht nur das miteinander gucken, sondern die Möglichkeit, sich danach darüber austauschen zu können, ist das Besondere. Auch das anschließende Gespräch mit dem Regisseur ist toll. Wenn man einen Film sieht und weiß der Regisseur war da, und hat die und die Anekdote noch erzählt, ist das ein Erlebnis. Ich sage nichts dagegen, wenn Leute zu Hause Filme schauen. Aber das gemeinsame Erleben, der Eventcharakter, das ist schon groß und das brauchen wir Menschen auch. Das haben wir die letzten zwei Jahre während Corona gemerkt.

Im letzten Jahr wurden 1500 Tickets verkauft. Mit wie vielen verkauften Tickets rechnen Sie in diesem Jahr?

Reichert: Ich hab keine Ahnung. Dadurch, dass wir die Linse in Weingarten als zusätzlichen Spielort haben, denke ich, dass das Programm auf jeden Fall gut angenommen wird. Die Linse zeigt ja das ganze Jahr über Arthouse-Programm und hat auch ein Stammpublikum, das sehr neugierig auf die Filmtage reagieren dürfte. Wenn ich sehe, dass wir für die Schulvorstellungen schon über 400 Tickets verkauft haben, bin ich guten Mutes, dass wir die 1500 knacken. Aber ich möchte nicht nur auf Zahlen schauen. Ich hoffe, dass alle auf den Filmtagen eine schöne Zeit haben.

Was ändert sich noch organisatorisch?

Reichert: Tatsächlich sind wir für die Preisverleihung dieses Jahr in einem großen Kinosaal und nicht in einer Veranstaltungshalle. Wir haben dieses Jahr bei der Preisverleihung auch mehr Programm, zum Beispiel wird eine Ravensburger Sängerin auftreten.

Adrian Kutter: Wir werden bei der Preisverleihung außerdem zwei Kurzfilme als Überraschungsfilme zeigen. Neben der Preisverleihung und der sängerischen Darbietung wird man also auch noch in den Genuss von zwei Filmen kommen.