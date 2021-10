Das Programm der Filmtage Oberschwaben steht - und die Zusage zahlreicher Filmschaffender

Seit Mai existiert die Homepage www.filmtage-oberschwaben.de. Das komplette Festivalprogramm soll diesen Freitag freigeschaltet werden. Dann startet auch der Kartenvorverkauf: entweder online unter cineparc.de oder abends an den Kinokassen in der Burg und am Frauentor. Ein gedrucktes Programm im Format eines CD-Covers liegt ab Mitte kommender Woche an öffentlichen Orten in Ravensburg aus.