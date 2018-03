Das närrische Treiben beginnt

Die Schwarze-Veri-Zunft ist bereit für die Hochfasnet in Ravensburg. Mit dem Narrenbaumstellen auf dem Gespinstmarkt startet heute Abend die Hauptphase des närrischen Treibens. Bis zur Fasnetsverbrennung am Fasnetsdienstag bleibt die Stadt fest in Narrenhand.

Mittwoch, 7. Februar

Beim traditionellen Maskenbefreien und Narrenbaumstellen auf dem Gespinstmarkt stimmt sich die Schwarze-Veri-Zunft ab 19 Uhr auf die kommenden närrischen Tage ein. Mit dabei sind die Hästräger der verschiedenen Gruppen. Für Musik sorgen Fanfarenzüge. Ein weiterer Höhepunkt: die Feuerbeschwörung der Hexengruppe.

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar

Die Narren erobern das Rathaus und die Grundschulen. Los geht’s mit dem Schülerbefreien ab 9 Uhr an den Ravensburger Schulen. Der Rathaussturm mit der Übergabe der Stadtrechte an die Narrenzunft ist um 13 Uhr.

Bromiger Freitag, 9. Februar

Ab 14 Uhr ziehen die Narren der Schwarzen Veri durch die Geschäfte der Ravensburger Innenstadt und sammeln ihre Räuberbeute. Die gespendeten Waren und Erlöse kommen am Ende der Tafel zugute.

Beim Hemdglonkerumzug durch die Ravensburger Innenstadt können alle fasnetsbegeisterten Bürger mitmachen und durch die Straßen ziehen – Erwachsene und Kinder. In Nachthemden, Bademänteln und Schlafmützen geht es durch die Ravensburger Innenstadt zum Gespinstmarkt. Dort kann bei Musik gefeiert werden. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr in der oberen Marktstraße.

Fasnetssamstag, 10. Februar

Die Seelenmesse in der Zehntscheuer beginnt um 8 Uhr. Zur freundschaftlichen Narrenverbrüderung treffen sich die Ravensburger und Weingartener Narren um 11 Uhr vor dem Rathaus in Weingarten.

Rosenmontag, 12. Februar

Ein Höhepunkt der Hochfasnet ist am Rosenmontag der Große Narrensprung in der Ravensburger Innenstadt. Die Zuschauer können sich auf mehr als 70 teilnehmende Zünfte und Musikgruppen mit insgesamt gut 5000 Hästrägern freuen. Beginn ist um 10 Uhr. Auch die Ravensburger Gastronomie hat geöffnet, die Schwarze Veri-Zunft hat außerdem ein Partyzelt vor dem Lederhaus aufgebaut.

Fasnetsdienstag, 13. Februar

Beim Fasnetsverbrennen verabschieden sich die Narren mit einem großen Feuer ab 19 Uhr auf dem Gespinstmarkt von der diesjährigen Fasnetszeit.

Straßensperrungen und Busumleitungen

Während der närrischen Tage müssen sich die Ravensburger auf Straßensperrungen und Busumleitungen einstellen. Es sei mit weiteren Verkehrsbehinderungen zu rechnen, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Während der Maskenbefreiung am heutigen Mittwoch, 7. Februar, sind der Gespinstmarkt ab 16 Uhr sowie die Torhalde, Marktstraße und Burgstraße ab 18.30 Uhr für etwa eine Stunde gesperrt.

Beim Hemdglonkerumzug am Freitag, 9. Februar, sind die Unterstadt sowie Burgstraße und Marktstraße zwischen 17.45 Uhr und 20 Uhr gesperrt.

Anlässlich des Narrensprungs am Rosenmontag, 12. Februar, sind die Zufahrtswege und die Innenstadt ab 7.30 Uhr weitgehend gesperrt. Der Verkehr wird durch Hinweisschilder umgeleitet und kurzfristig durch Polizeibeamte geregelt.

Die Busse können am Rosenmontag ab Betriebsbeginn (etwa 5 Uhr) bis 18.30 Uhr nicht über den Marienplatz und die Bachstraße fahren. Busse in Richtung Westen und Süden werden über die Schussenstraße, Busse in Richtung Norden über den Hirschgraben umgeleitet. Außerdem werden Bedarfshaltestellen am Hirschgraben in Höhe Regionalverband und in der Rudolfstraße eingerichtet.

Am Dienstag, 13. Februar, sind die Zufahrten zum Gespinstmarkt ab etwa 16 Uhr für die Dauer des Fasnetsverbrennens gesperrt.

Alle städtischen Dienststellen sind am Rosenmontag, 12. Februar, geschlossen. Wegen des Rathaussturms am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, sind alle Dienststellen nachmittags geschlossen. Die Stadtbücherei hat am Gumpigen Donnerstag bis 13 Uhr geöffnet. Ab Fasnetsdienstag herrscht wieder normaler Betrieb, so die Stadt Ravensburg in einer Pressemitteilung.