„Das Medium Film wird eine Rolle spielen“

Ute Stuffer wird am 1. März die Leitung des Ravensburger Kunstmuseums übernehmen. Derzeit ist sie noch als Kuratorin beim Kunstverein Hannover. Jasmin Bühler hat mit ihr darüber gesprochen, wie ihre ersten Arbeitstage in Ravensburg aussehen werden, welche Ideen sie für das Kunstmuseum hat und was der Wechsel von Hannover nach Oberschwaben für sie bedeutet.

Frau Stuffer, was wird Ihre erste Amtshandlung als neue Museumsleiterin sein und wie sieht ihr erster Tag aus?

Der erste Tag verläuft vermutlich ganz klassisch: ein Gang durchs Museum, Gespräche mit dem Team und Abarbeiten der E-Mails.

Was haben Sie sich für Ihre ersten Wochen und Monate vorgenommen?

Ein Gefühl für die Stadt, ihre Institutionen und vor allem für die Menschen zu bekommen. Außerdem möchte ich Kontakte zum Kollegium im Umland aufzunehmen und natürlich die Ideen und Pläne vor Ort überprüfen.

Wie sehen die längerfristigen Pläne für das Museum aus? Wie werden Sie der Einrichtung „Ihren Stempel aufdrücken“ und neue Akzente setzen? Was können und dürfen die Besucher des Kunstmuseums erwarten?

Lassen Sie sich überraschen. Nur soviel sei hier schon angedeutet, das Medium Film wird sicherlich immer wieder eine Rolle spielen, ebenso reizt mich die Auseinandersetzung mit den Protagonisten der Künstlergruppen CoBrA und SPUR.

Und warum eigentlich Ravensburg? Was reizt Sie daran? Von Hannover in die „Provinz“, ist das kein Rückschritt?

Selbstverständlich lockt der Süden und vor allem das Museum, das mit seiner besonderen Architektur, der Sammlung von Peter und Gudrun Selinka als Basis einen idealen Präsentationsort für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts darstellt. Ravensburg genießt einen hervorragenden Ruf als lebenswerte Stadt und ist in eine großartige Landschaft eingebettet. Ich gehe fest davon aus, auch hier auf aufgeschlossene und interessierte Menschen zu treffen.