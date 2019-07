Das lassen sich die Ravensburger Schulen für die Tage nach dem Rutenfest einfallen

Eigentlich ist nach dem Rutenfest die Schule vorbei: In der Regel gibt es am Mittwoch nach dem Fest der Feste noch die Zeugnisse, dann werden die Ravensburger Schüler in die Sommerferien entlassen. Nicht so dieses Jahr: Heuer beginnen die großen Ferien in Baden-Württemberg offiziell erst am Montag, 29. Juli. Um den Reiseverkehr zumindest ein wenig zu entzerren und, so Kultusministerin Susanne Eisenmann, damit sich „die Nachfrage nach touristischen Angeboten besser verteilt“. Wie sie die zusätzlichen beiden Tage – Donnerstag, 25., und Freitag, 26. Juli – gut und einigermaßen entspannt rumkriegen, dazu haben sich die Ravensburger Schulen allerlei einfallen lassen.

Weil man davon ausgeht, „dass die Motivation nach dem Rutenfest nicht mehr so ganz groß sein dürfte“, wie AEG-Schulleiter Mark Overhage konstatiert, haben sich die Schulkonferenzen der drei Gymnasien AEG, Welfen und Spohn darauf geeinigt, am Mittwoch, 24. Juli, einen pädagogischen Tag einzulegen. Während die Lehrer Konzepte erörtern, haben die Schüler laut Overhage „Zeit, das Rutenfest ausklingen zu lassen“. Einen pädagogischen Tag pro Schuljahr sollte man ohnehin machen – warum also nicht am Mittwoch vor den Schulferien, so der AEG-Rektor. Am Donnerstag stehen im Albert-Einstein-Gymnasium dann Klassenausflüge auf der Tagesordnung. Und am Freitag gibt’s, wie an den anderen Ravensburger Schulen, Zeugnisse – inklusive Preisen und Belobigungen.

Am Welfengymnasium „sind wir kreativ“, so Schulleiter Tilmann Siebert: Hier wird am Donnerstag, 25. Juli, ein Projekttag mit dem Motto „Yes we do“ ausgerufen. Dahinter verbirgt sich eine von Eltern angeregte Schulputzete, bei der sich die Schüler dran machen, nicht nur ihre Klassenzimmer, sondern auch das Schulgelände tipptopp herzurichten – vom Hecken schneiden bis zum Renovieren der Kletterwand, wie Siebert erläutert. Trotz allem hofft er, dass sich der Ferienbeginn nicht allzu häufig nach hinten verschiebt. Habe es sich doch bewährt, dass am Mittwoch nach dem Rutenfest alle „mehr oder weniger verkatert“ in der Schule „das Antrommeln genießen“.

Auch an der Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule setzt man auf Projekttage – hier unter dem Titel „Gemeinsam gut leben“. Das sei ein schöner Abschluss des Schuljahres, findet Rektorin Monika Glosser. Die Schüler blieben am Ball, müssten aber keinen typischen Unterricht mehr absitzen. Stattdessen können sie sich in unterschiedliche Projekte von Yoga über Kreatives, Sport, Ernährung oder Entspannung eintragen. Die vier Tage umfassenden Projekttage starten am Donnerstag vor und enden am Donnerstag nach dem Rutenfest.

An der Theresia-Gerhardinger-Realschule ist für die letzten paar Tage vor den Sommerferien ebenfalls kein herkömmlicher Unterricht mehr geplant: Am Mittwoch stellen sich nach der Rückgabe der Rutenkostüme bei einer Schulversammlung die Schülersprecher-Kandidatinnen vor, danach wird gewählt. Hinterher gibt es für alle Realschülerinnen ein Frühstück im Garten, es folgt ein Völkerballturnier, und dann kommen die Schützentrommler zum Antrommeln, wie Konrektorin Renate Kirsinger berichtet. Donnerstag ist Ausflugstag. Und am Freitag gibt es nach Gottesdienst und dem Aufräumen der Klassenzimmer Zeugnisse.

Auch an der Realschule des Bildungszentrums St. Konrad hat man nach dem Rutenfest nichts mehr mit einem 0-8-15-Programm am Hut: Weil die Premiere 2018 – die allerdings vor dem Rutenfest stattfand – so gut ankam, übernehmen heuer am Mittwoch und Donnerstag nach dem Rutenfest die Eltern wieder das Zepter. Auf Initiative von Rektor Gerd Hruza bringen sie ihre Kompetenzen und Kontakte ein: Ein Vater hat etwa Kontakt zu den Razorbacks – dort bekommen die Realschüler ein deftiges Football-Training. Eine Mutter ist Försterin und führt die Schüler durch den Wald, eine andere arbeitet als Friseurin und zeigt, wie man perfekte Hochsteckfrisuren hinbekommt. Nach dem Rutenfest wolle man die Kinder „nicht überstrapazieren“, sagt Hruza. Und macht daher aus der Not eine Tugend: Die „Aktionen mit hohem Freizeitwert“ sollen laut Hruza für eine höhere Motivation an den letzten Tagen vor den Ferien sorgen.

Ähnlich schaut es an den Ravensburger Grundschulen aus: An St. Konrad setzt man auf Sporttage und Lerngänge. In Weißenau wird am Mittwoch gespielt und gepicknickt, am Donnerstag gibt es dort einen gemeinsamen Ausflug in den Altdorfer Wald, und am Freitag steigt die Abschiedsfeier für die Viertklässler. „Wir machen keinen großen Stress mehr“, sagt Rektor Hans Friedrich. Weil um die Grundschule Kuppelnau herum auch nach dem Rutenfest noch ziemlicher (Abbau-)Trubel herrscht, hat man sich dort für Aktionen außer Haus entschieden, wie Rektorin Roswitha Malewski ausführt: Einen Tag dürfen die Kinder im Weingartener Kommunalen Linse-Kino hinter die Kulissen und einen Film gucken. Den anderen Tag wird im Schwarzwäldle gespielt und gegrillt. „Wir machen Abenteuer“, so die Rektorin.

In der Weststadt-Grundschule gibt es zur Hälfte „gemäßigten“ regulären Unterricht, zur Hälfte Sonderaktionen wie einen Radtag. Klassenarbeiten werden selbstverständlich keine mehr geschrieben, beruhigt Rektor Herbert Weiß. Er findet die diesjährige Sonderregelung nicht dramatisch, hält es aber für einen deutlichen Nachteil, dass die Schule nach den Ferien dann nicht am Montag, 9., sondern erst am Mittwoch, 11. September, wieder losgeht. Auf diese Weise bleibt laut Weiß nämlich weniger Zeit für die älteren Mitschüler, die Vorführungen für die Erstklässler-Einschulungsfeier am Freitag, 13. September, einzuüben. Darum sagt Weiß: „Wir sind froh, wenn die Schule nach den Sommerferien im nächsten Jahr wieder an einem Montag beginnt.“