Das Konzerthaus Ravensburg wurde vor 125 Jahren eingeweiht

Konzert des Stadtorchesters zum Jubiläum: Zum Jubiläum gibt das Stadtorchester Ravensburg Konzerte am Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr und am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr. Bei der Stückauswahl für das Jubelkonzert hat sich der Leiter des Stadtorchesters, Musikdirektor Harald Hepner, am Programm der damaligen Eröffnung im Jahr 1897 orientiert. Es beginnt mit Richard Wagners „Einzug der Gäste“ aus der Oper Tannhäuser; aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelsohn-Bartholdy spielt das Orchester zwei Stücke; außerdem wird Richard Strauß‘ „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ aufgeführt. Im zweiten Teil ist die Sinfonie Nr. 4 „Semper Vitae“ des Schweizer Komponisten Thomas Trachsel (geb. 1972) zu hören. Vor den Konzerten – am 10. Dezember um 18.30 Uhr und am 11. Dezember um 16.30 Uhr hält im kleinen Saal des Konzerthauses der Historiker Alfred Lutz einen Kurzvortrag zur Geschichte und Entstehung des Hauses. Die beiden Konzerte finden unter Beachtung der aktuell geltenden Corona-Verordnung statt. Karten zu 12 und 10 Euro (ermäßigt 10 Euro / 8 Euro), Familienkarte 34 Euro/ 28 Euro gibt es ab Montag, 14. November bei der Tourist Information Ravensburg, bei www.reservix.de und an der Abendkasse.

Am 14. November 1897, einem Sonntag, ist nach einer Bauzeit von nur 13 Monaten, die zudem ohne ernstlichen Unfall verlaufen war, das eindrucksvolle Konzerthaus in Ravensburg eingeweiht worden. Um 11 Uhr begann bei gutem Wetter, vom Rathaus ausgehend, ein Festzug durch die beflaggten Straßen der Stadt, an dem sich die Mitglieder des Liederkranzes, die Regimentskapelle aus Weingarten, die Mitglieder des Baukomitees, des Gemeinderats und Bürgerausschusses, Vertreter der staatlichen Behörden, auswärtige Gäste und nicht zuletzt die am Bau tätig gewesenen Handwerker beteiligten.

Als man den neuen Musentempel an der Wilhelmstraße erreicht hatte, gab der Liederkranz den Chor „O Schutzgeist alles Schönen“ aus der Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart zum Besten. Nach einer kurzen Ansprache übergab der aus Wien angereiste Architekt Ferdinand Fellner die Schlüssel des Konzerthauses an den Ravensburger Stadtschultheißen Martin Springer. Dieser überreichte dem Hauptstifter und Initiator Julius Spohn die Ehrenbürgerurkunde der Stadt. Nun strömten die Gäste in den prachtvoll ausgestatteten „Großen Saal“, während ein gemischter Chor den „Einzug der Gäste auf die Wartburg“ aus Richard Wagners Oper „Tannhäuser“ darbot.

Als sich der Vorhang zum ersten Mal hob

Zum ersten Mal hob sich der Theatervorhang und gab den Blick frei auf die farbenprächtige und technisch moderne Bühneneinrichtung. Nach der Aufführung des Schauspiels „Die Musen“ begann das große Festessen für die Gäste – die erste große Bewährungsprobe für Küche und Weinkeller des neuen Musentempels. Am abendlichen Bankett, das von der Regimentskapelle musikalisch umrahmt wurde, nahmen zahlreiche prominente Gäste, darunter der Architekt Fellner und der Intendant des Stuttgarter Hoftheaters, zu Putlitz, teil. Des Weiteren kamen Repräsentanten der Politik, der Wirtschaft, des Adels sowie benachbarter Städte und Gemeinden. Zwischendurch wurden immer wieder Glückwunschschreiben verlesen, darunter jenes von König Wilhelm II. von Württemberg.

Doch bis zu diesem Festtag war es ein langer Weg. Bereits seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert hatten Theateraufführungen in dem über der „Brotlaube“ gelegenen Saal stattgefunden. Nachdem dieses zwischen Marktstraße und Gespinstmarkt gelegene, 1625 errichtete Gebäude schon seit längerer Zeit mit Blick auf den Brandschutz zu Bedenken Anlass gegeben hatte, beschloss der Gemeinderat schließlich nach mehreren schweren Theaterbränden in europäischen Städten am 17. Oktober 1881, Aufführungen dort aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres gänzlich zu untersagen.

Spende zur Erbauung ist an Frist gebunden

Knapp zwei Monate später übergaben Julius und Georg Spohn, die Besitzer der großen „Flachs-, Hanf-, Abwerg- und Jutespinnerei“ in Ravensburg, der Stadt Gelder in Höhe von 20 000 Mark als finanziellen Grundstock „zur Erbauung eines neuen Theaters“. Diese Stiftung erfolgte zum „ehrenden Andenken“ an ihren 20 Jahre zuvor verstorbenen Onkel Johann Georg Spohn, der mit Kapital und der Bereitstellung geeigneter Gebäude – der einstigen Papiermühle „Oberer Hammer“ im Ölschwang – die Gründung der Spinnerei im Jahre 1847 maßgeblich ermöglicht hatte. Eine zentrale Bedingung der Gebrüder Spohn war aber nun, dass innerhalb von 15 Jahren mit dem Theaterneubau begonnen werden müsse; andernfalls sollte das Stiftungskapital samt Zinsertrag je zur Hälfte an sie beziehungsweise ihre Erben zurückfallen.

In den Jahren nach der Schließung des Ravensburger Theaters fanden Aufführungen, Konzerte und andere Kulturveranstaltungen vor allem in der auf der Kuppelnau gelegenen Turnhalle, aber auch in den Sälen Ravensburger Gasthäuser (vor allem „Lamm“ und „Waldhorn“) statt. Da die finanziellen Kräfte der Stadt in dieser Zeit durch den Bau von Schulgebäuden, Hochdruckwasserleitung, Kanalisation, durch die Erweiterung des Gaswerks und weitere Infrastrukturmaßnahmen angespannt waren, wurde es im Hinblick auf einen Theaterneubau aber zunächst wieder ruhig.

Frist rückt bedrohlich näher

Im Verlauf der 1880er-Jahre erwog die Stadt zweimal, das Gebäude der „Brotlaube“ mit dem früheren Theatersaal umzubauen, um so den strenger gewordenen feuerpolizeilichen Vorschriften zu entsprechen. Diese Pläne zerschlugen sich schließlich aber, nicht zuletzt aufgrund eines ablehnenden Gutachtens des renommierten Stuttgarter Architekturprofessors Robert von Reinhardt. Bewegung in die Sache kam erst wieder, als der Ravensburger Stadtpfleger Max Simon gegen Ende des Jahres 1894 daran erinnerte, dass die von den Stiftern gesetzte Frist, innerhalb derer mit einem Theaterneubau begonnen werden müsse, in zwei Jahren ablaufe. Einer vom Gemeinderat eingesetzten „Theater-Commission“ gelang es aber auch in der ersten Hälfte des Jahres 1895 nicht, ein tragfähiges und überzeugendes Konzept für einen Theaterbau zu entwickeln. Dass über längere Zeit mit einem wenig bekannten Stuttgarter Architekten verhandelt wurde, der sich dann als ungeeignet für eine derartige Bauaufgabe erwies, und der Ravensburger Stadtbaumeister Tobias Knoblauch erst einmal damit beauftragt wurde, Theaterneubauten in verschiedenen kleineren Städte zu besichtigen, bedeutete eine weitere Verzögerung und ließ die gesetzte zeitliche Frist bedrohlich näher rücken.

Julius Spohn trieb das Bauporjekt voran

In dieser verfahrenen Lage war es einmal mehr der mittlerweile auch als Zementunternehmer in Blaubeuren erfolgreiche Julius Spohn, sein jüngerer Bruder Georg war bereits 1886 verstorben, der erneut die Initiative ergriff und das ambitionierte Bauprojekt einen bedeutenden Schritt vorwärts brachte. Bei einem Besuch in Zürich hatte er die neue, nach Plänen der Wiener Architekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer erbaute Tonhalle besucht und war ganz offensichtlich von diesem Bau beeindruckt. Nach Ravensburg zurückgekehrt nahm er sogleich Kontakt mit deren Büro auf. Ende November 1895 reiste er schließlich selbst nach Wien, erreichte eine Zusage für das Ravensburger Theaterprojekt und schloss mit ihnen auch bereits einen vorläufigen Vertrag ab.

Die Architekten Fellner und Helmer erlangten große Bekanntheit und Anerkennung vor allem für ihre rund 50 ausgeführten Theater-, Oper- und Saalbauten, von denen die meisten in den verschiedensten Landesteilen der österreichisch-ungarischen Monarchie realisiert wurden. Aber auch in deutschen Städten wie Augsburg, Berlin (Komische Oper), Wiesbaden, Hamburg (Deutsches Schauspielhaus), Fürth und Gießen schufen sie beachtliche Beispiele dieser Baugattung. Das Büro Fellner & Helmer empfahl sich auch durch relativ kurze Bauzeiten und dafür, die Kostenvoranschläge weitgehend einzuhalten. Für das Ravensburger Projekt zeichnete in der Folgezeit Ferdinand Fellner verantwortlich.

Ab Ende 1895 geht dann alles ganz schnell

Der weitere Fortgang der Sache glich dann einem auch in manchen anderen Städten zu beobachtenden Grundmuster. Spohn lud für den 7. Dezember 1895 mehr als 80 Honoratioren der Stadt, dem Bericht der örtlichen Zeitung zufolge „kapital- und trinkkräftige Herren“, in das gehobene „Hotel Hildenbrand“ am Bahnhof ein. Nach Vorstellung des Projekts, festlichem Menü und musikalischen Einlagen war die Stimmung gut und ein aus 15 Mitgliedern bestehendes „provisorisches Baucomité“ konnte aus der Taufe gehoben werden. Drei Tage später wurde vom Gemeinderat nach Durchsicht der Pläne der multifunktional ausgerichtete Charakter des Baus gelobt, der nicht „bloß einen Theaterbau abgeben soll, sondern einen Saalbau, welcher den Zwecken der Abhaltung von Theater, Concerten, Aufführungen jeglicher Art, Versammlungen etc. dienen soll“. Auf dieser Sitzung beschloss man die unentgeltliche Abtretung des avisierten Bauplatzes an der Wilhelmstraße.

Kurz darauf konnte eine Aktiengesellschaft mit dem Namen „Saalbauverein Ravensburg“ gegründet werden, die zur Finanzierung des Bauvorhabens 260 Aktien im Wert von je 500 Mark zur Zeichnung auflegte. In der entscheidenden Sitzung von Gemeinderat und Bürgerausschuss am 16. Januar 1896 wurde noch einmal leidenschaftlich und kontrovers über das Projekt debattiert: über dessen Rentabilität, die Folgekosten, über die Prioritäten der Kommunalpolitik, aber auch über die Chance einer „Hebung des Fremdenverkehrs“. Schließlich gaben beide Gremien mit großer Mehrheit grünes Licht für das Vorhaben. Innerhalb von 65 Jahren sollten die „unverzinslichen Anteilscheine“ – jedes Jahr vier durch Auslosung bestimmte – von der Stadt zurückerworben und gleich nach Fertigstellung des Baus „das Eigentumsrecht an demselben, als auch das unbeschränkte Verwaltungs- und Betriebsrecht in die Hände der Stadt übergehen“.

Die „heiße Phase“ beginnt

Nachdem bis Anfang März 1896 bereits Anteilscheine in der beachtlichen Höhe von 112 000 Mark erworben worden waren – wobei der Hauptstifter wieder mit gutem Beispiel voranging und zudem weitere Gelder und Baumaterial zur Verfügung stellte – konnte das Projekt in seine „heiße Phase“ treten. Der eigens aus Wien angereiste Architekt Fellner erläuterte bei zwei sehr gut besuchten Vorträgen im „Hotel Hildenbrand“ und in der Kuppelnauturnhalle seine Pläne. Dabei betonte er, dass nur durch den Einbau einer – bislang aus finanziellen Gründen – in der Planung weggelassenen, dreiseitigen Galerie im „Großen Saal“ das Platzangebot der Kuppelnauturnhalle übertroffen werden könne. Zudem würden die „hohen glatten Wände dadurch eine hübsche Dekoration“ erhalten.

Schließlich konnte die Galerie, ermöglicht durch den generösen Verzicht einiger Bürger auf den Rückerwerb eines Teils ihrer Anteilscheine, nachträglich doch noch in die Baupläne aufgenommen, dann ein „definitives Baucomité“ gebildet und ein endgültiger Vertrag mit dem Architekten Fellner abgeschlossen werden; darin wurden die Gesamtkosten auf stolze 275 000 Mark beziffert.

Elektrisches Licht gab’s von Anfang an

Anfang 1897 verlieh der Gemeinderat dem entstehenden „Saalbau“ den offiziellen Namen „Konzerthaus“. Als sich der Plan, eine Übertragungsleitung von einem Elektrizitätswerk an der Argen bei Wangen nach Ravensburg zu verlegen, zerschlagen hatte, erklärten sich Spohn und der Eisenwarenkaufmann August Thommel dazu bereit, für 30 000 Mark ein kleines Gebäude hinter dem Konzerthaus mit einem „15-pferdigen Gasmotor“ und „entsprechender DynamoMaschine“ zu errichten. So konnte der Musentempel von Anfang an mit elektrischem Licht beleuchtet werden, was seine Feuersicherheit deutlich verbesserte.

Auch die bald erforderlichen „Nachrüstungen“ des Konzerthauses wurden zu einem großen Teil von Spohn finanziert, so die Erweiterung der Bühne um drei Achsen nach Westen im Jahre 1899 und der Umbau des – durch den mittlerweile erfolgten Anschluss der Stadt an ein Elektrizitätswerk – funktionslos gewordenen Maschinenhauses zum Kulissengebäude im Jahre 1907.