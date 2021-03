Das „Klima vor der Haustür“ schützen

An den Küsten steigt der Meeresspiegel, vielerorts nehmen Dürren und Wetterextreme zu, und im Süden häufen sich die Hitzetage. Die Klimakrise ist ein globales Problem, das sich regional ganz unterschiedlich auswirkt. Was das für die eigene Kommune bedeutet, wie sich jeder in seiner Kommune für den Klimaschutz einsetzen und was jeder selbst tun kann, lernen Interessierte im VHS-Kurs „klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“.

„Klimaschutz ist eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe. Neben politischem Mut und innovativen Unternehmen, braucht sie engagierte Bürgerinnen und Bürger, die den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft antreiben und andere motivieren, mitzumachen. Dieser Kurs bietet dafür die ideale Grundlage“, wird Oberbürgermeister Daniel Rapp in der Pressemitteilung der Stadt zitiert. An sechs digitalen Kurs-abenden vom 26. März bis 11. Juni lernen die Teilnehmer, welche Ursachen und Folgen die Klimakrise hat, welches die Treiber sind und wie das Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept ihrer Kommune aussieht. Dabei haben sie die Möglichkeit mit führenden Klimawissenschaftlern, regionalen und lokalen Experten und Initiativen zu sprechen. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten sie ihr „klimafit“-Zertifikat, das sie als Multiplikatoren für den kommunalen Klimaschutz auszeichnet.

Städte und Gemeinden klimafreundlich gestalten

Der Fortbildungskurs richtet sich an alle Bürger, die mithelfen möchten, ihre Städte und Gemeinden klimafreundlich zu gestalten. Damit beginnen die Teilnehmer bereits im Kurs: Die „klimafit-Challenge“ zeigt, wie jeder mit kleinen Verhaltensänderungen etwa beim Essen, Heizen und unterwegs CO-Emissionen einsparen kann. „Im vergangenen Jahr senkten die Teilnehmenden im Kurszeitraum ihre Emissionen ohne viel Aufwand um insgesamt 4,3 Tonnen CO. Das zeigt, dass kleine Änderungen in unserem Alltag einen großen Unterschied für unseren Fußabdruck auf dem Planeten machen“, so Bettina Münch-Epple, Leiterin der WWF-Bildungsabteilung, in der Pressemitteilung.

Den Volkshochschulkurs „klimafit“ haben der WWF Deutschland und der Helmholtz-Verbund „Regionale Klimaänderungen und Mensch" 2017 gemeinsam entwickelt. Lokale Klimaschutzverantwortliche, Vertreter von lokalen Initiativen und Wissenschaftlern unterstützen die Kurse an den Volkshochschulen mit Fachbeiträgen. Gefördert wird das Angebot von der Klaus-Tschira-Stiftung und der Robert-Bosch-Stiftung. Regional wird es von der Postcode Lotterie unterstützt. Die Stadt Ravensburg unterstützt den Kurs der VHS Ravensburg.

Anmeldung unter vhs-rv.de im Internet; unter der Suchfunktion „klimafit“ eingeben und dem Link folgen.