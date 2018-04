Das Jugendderby geht an Ravensburg

Die A-Junioren des FV Ravensburg haben in der Fußball-Verbandsstaffel das Derby gegen den SV Weingarten mit 5:3 gewonnen. Kurios: Auf beiden Seiten gab es zwei Torwartfehler.

A-Junioren-Verbandsstaffel Süd: SV Weingarten – FV Ravensburg 3:5 (2:2) – Tore: 1:0 Luis Halder (4.), 1:1 Kian Fetic (4.), 1:2, 2:4 Moritz Hartmann (28., 77.), 2:2 Mario Scheiter (41.), 2:3 Jannik Wanner (69. FE), 3:4 Felix Margreiter (83.), 3:5 Jonas Valtin (88. Eigentor) – SVW: Preyer, Valtin, Endres, Yazici (74. Kopuk), Margreiter, Halder, Ungemach (78. Batarilo), Siegel (46. Knezevic), Scheiter (78. Riedesser), Pfeiffer, Olschewski – FV: Segbers, Becker, Goodman, Birinci, König, Fetic, Lupfer, Aras, Wanner, Hartmann, Schnell.

Das Derby startete mit einem doppelten Paukenschlag: Erst nahm Luis Halder in der 4. Minute FV-Torhüter Sebastian Segbers den Ball ab und brachte die Gastgeber in Führung. Im direkten Gegenzug glich Kian Fetic aus, überwand SVW-Keeper Johannes Preyer per Aufsetzer. In der Folge war Weingarten das engagiertere Team, die Gäste-Führung köpfte aber nach einer halben Stunde Moritz Hartmann. Kurz vor der Pause konnte Segbers einen Distanzschuss nicht festhalten, Mario Scheiter staubte ab zum 2:2. In der zweiten Halbzeit stand wieder Weingartens Preyer im Blickpunkt. Er verursachte durch einen unnötigen Schubser gegen Thomas König einen Elfmeter, den Jannik Wanner zum 3:2 verwandelte. In der 77. Minute erhöhte Moritz Hartmann auf 4:2. Weingartens Felix Margreiter erzielte sieben Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer. Den Schlusspunkt setzte aber Innenverteidiger Jonas Valtin mit einem Eigentor.

SV Bad Buchau – SV Weingarten 6:0 (2:0) – Tore: 1:0 Luca-Raphael Barta (9.), 2:0, 4:0 Rico Schlegel (13., 70.), 3:0 Kai Vogelsang (64. FE), 5:0 Lukas Mayer (76.), 6:0 Lukas Grimm (85.) – SVW: Czogalla, Endres, Yazici, Margreiter, Halder, Riedesser (59. Batarilo), Fink, Ungemach, Scheiter, Pfeiffer, Olschewski. Am Mittwochabend unterlag der SVW dem SV Bad Buchau mit 0:6. Dadurch hat Weingarten bei zwei absolvierten Spielen mehr nun schon sieben Punkte Rückstand auf Nichtabstiegsplatz zehn.

B-Junioren-Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – VfB Bösingen 3:1 (2:1) – Tore: 1:0, 2:0 Nikola Brankovic (7., 9.), 2:1 Andy Zimmermann (16.), 3:1 Edi Xhemajli (74.) – FV: Seidel, Biewer, Brecht, Huber, Nagel, Brankovic, Xhemajli (76. Montero), Özmen (73. Bloching), Mayer (65. Ademi), Stehle, Pfister (62. Gierer). Ravensburgs U 17 schaffte die Wiedergutmachung für die unnötige Niederlage in Neu-Ulm. Ein Doppelpack von Nikola Brankovic in zwei Minuten stellte schon nach neun Minuten die Weichen auf Sieg für Ravensburg. Kurz darauf kassierte der FV durch einen Konter den unnötigen Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang drängte Ravensburg lange auf die Entscheidung, die Edi Xhemajli in der 74. Minute auch gelang.

FV Olympia Laupheim – SV Weingarten 5:0 (2:0) – Tore: 1:0 Christian Gavric (9.), 2:0 Luan Gnann (32.), 3:0, 4:0 Ismael Demiray (53., 64.), 5:0 Niklas Ruf (78.) – SVW: Hagel, Hayat, Simpfendörfer, Batarilo (41. Sahinkaya), Zweifel, Alvari, Bardhi, Soares, Kölsch (64. Özen), Sahintürk, Elmas. Auch im Duell beim Tabellennachbarn Laupheim waren die ersatzgeschwächten Weingartener chancenlos. Damit steht der SVW bei vier Punkten und einem Torverhältnis von 8:97.

C-Junioren-Oberliga: FSV Waiblingen – FV Ravensburg 2:0 (2:0) – Tore: 1:0 Emre Cem Durak (3.), 2:0 Dennis Roller (17.) – FV: Schraff, Schwarz, Agbodemegbe, Dick, Metzdorf, Hill (36. Busch), Rauch, Schulz, Gresser (65. Knörle), Xhemaili (55. Larisch), Ambrosius (62. Ekincioglu). Ravensburgs C-Junioren konnten nicht an die starke Leistung gegen Heidenheim anknüpfen. Die U15 des FV verlor in der Oberliga beim FSV Waiblingen mit 0:2. Schon nach drei Minuten gingen die Gastgeber in Führung, in der 17. Minute erzielte Dennis Roller das 2:0, das letztlich auch der Endstand war. Damit läuft für den FV alles auf einen Platz im unteren Mittelfeld der Tabelle heraus – der Klassenerhalt ist aber bislang nicht in Gefahr.