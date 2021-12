Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ In Ravensburg und Wangen demonstrieren Menschen gegen Corona-Maßnahmen

In der Ravensburger Altstadt trafen sich nach Einschätzung der Polizei am Montagabend 2000 Demonstranten direkt vor den Stadtmauern, um gegen eine Corona-Impfpflicht und aktuelle Corona-Schutzmaßnahmen zu protestieren. Beobachter gingen sogar noch von einer höheren Teilnehmerzahl aus.

Sie blockierten für mehr als eine Stunde die B32-Ortsdurchfahrt und weitere Straßen. Eine Vielzahl an Polizeikräften standen ihnen gegenüber, bis sich gegen 20 Uhr die Versammlung auflöste. Der Protest blieb bis auf einen Zwischenfall gegen Ende friedlich, wurde aber vom Polizeipräsidenten Uwe Stürmer scharf kritisiert. Alles zur Corona-Demo in Ravensburg lesen Sie hier.

Auch in Wangen haben Menschen am Montagabend gegen Corona-Maßnahmen demonstriert – mehrere Hundert hatten sich dafür auf dem Wangener Marktplatz versammelt. Die Kundgebung war von der Partei „Die Basis“ organisiert worden und stand unter dem Titel „Kinder-Impfung – Gefahr oder Notwendigkeit“.

Wenige Meter weiter, am Übergang zur Herrenstraße, fand eine zweite Demonstration statt. Eine Gruppe aus rund 20 Antifa-Mitgliedern hatte Kapitalismus-Kritik in Corona-Zeiten zum Schwerpunkt. Beide Veranstaltungen gingen friedlich über die Bühne.

Mehrere Hundert Menschen demonstrierten am Montagabend auf Wangens Marktplatz gegen eine Impfpflicht. Zu einer Art Gegendemo kam es in der Herrenstraße. (Foto: privat)

++ Raserin nach illegalem Autorennen verurteilt

Eine junge Ravensburgerin ist wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen vom Amtsgericht Ravensburg zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt worden. Richterin Angelika Schneider bestätigte am Freitag auch das fünfmonatige Fahrverbot, das aber längst abgegolten ist, da die Raserin ihren Führerschein direkt nach dem Rennen im Februar abgegeben und seitdem nicht wieder bekommen hatte.

„Das ist ja fast ein ganzes Jahr her“, stellte Schneider bei der Urteilsverkündung fest. Daher kann die 23-Jährige nun einen neuen Führerschein bei der Führerscheinstelle beantragen, muss dafür aber wohl eine medizinisch-psychologische Untersuchung, besser bekannt als MPU, überstehen. Mehr über den Prozess der jungen Raserin lesen Sie hier.

++ Trotz Corona gibt’s bei den Waldseer Rehakliniken eine Million Euro Gewinn

Die Waldseer Rehakliniken, ein Eigenbetrieb der Stadt, haben das Corona-Jahr 2020 mit einem Gewinn in Höhe von knapp einer Million Euro abgeschlossen. Dieses positive Ergebnis konnte dank Corona-Hilfen sowie der guten Arbeit des Personals vor Ort erwirtschaftet werden, wie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung betont wurde.

Die Auslastungsquote in den Rehakliniken betrug im vergangenen Jahr 82 Prozent, ursprünglich wurde mit einer Auslastung von 95 Prozent kalkuliert. Doch dann kam Corona. (Foto: Rehakliniken)

Es war ein wahrlich schwieriges Jahr. Das Rehazentrum musste kurzzeitig schließen, Kurzarbeit herrschte vor und die Belegungszahlen gingen spürbar zurück. Und doch ist es den Waldseer Rehakliniken gelungen, das Jahr 2020 finanziell unbeschadet zu überstehen. Wie die Rehakliniken in Waldsee das geschafft haben, lesen Sie hier.

++ Corona-Weihnachten: Seniorenheime stehen erneut vor Herausforderungen

Das zweite Corona-Weihnachten steht vor der Tür und stellt unter anderem auch die Ravensburger Seniorenheime wieder vor Herausforderungen. In den Häusern gelten strenge Testvorschriften für Besucher.

Wer jedoch seine hochbetagten Angehörigen für Feiern im Familienkreis abholt, muss selbst auf Sicherheit achten. Kontrollen durch das Heim werden dann schwierig. Das verursacht bei den Heimleitungen, die versuchen müssen, die Corona-Lage unter Kontrolle zu halten, Bauchschmerzen. Wie die Ravensburger Seniorenheime mit der Lage umgehen und was Angehörige von Bewohnern beachten sollten, lesen Sie hier.