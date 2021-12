Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Stadt Ravensburg will Demo gegen Impfpflicht verhindern

Mit einem Versammlungsverbot will die Ravensburger Stadtverwaltung die nächste Demo von Impfpflicht-Gegnern verhindern.

Für den heutigen Montag wurde ein Versammlungsverbot für die gesamte Altstadt erlassen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Grund dafür sei der Infektionsschutz, heißt es. Die Stadt stützt die entsprechende sogenannte Allgemeinverfügung auf die Corona-Verordnung des Landes und das Versammlungsgesetz. Mehr über das Versammlungsverbot in Ravensburg erfahren Sie hier.

Nachdem die nicht angemeldete Versammlung am vergangenen Montag aufgelöst worden war, demonstrierten die Teilnehmer bei einem „Spaziergang“, hier in der Bachstraße. (Foto: Lena Müssigmann)

Damit soll eine erneute Demonstration von Impfpflicht-Gegnern verhindert werden, wie sie am vergangenen Montag stattgefunden hat. Ohne die Veranstaltung angemeldet zu haben, zogen nach Schätzung der Polizei rund 1000 Menschen durch Ravensburgs Straßen, sie einte die Ablehnung einer Impfpflicht zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Mehr über die Corona-Demonstration am vergangenen Montag erfahren Sie hier.

++ Waldseer Narrenzunft sagt erste Veranstaltungen ab

Ob Schrättele (im Bild), Federle & Co. bei Narrensprüngen im Jahr 2022 ihrem Schabernack nachgehen können, ist derzeit noch unklar. (Foto: Wolfgang Heyer)

Die Waldseer Narrenzunft hat in Anbetracht der aktuellen Corona-Lage das Gschellabstauben und die Hauptversammlung abgesagt. Beide Veranstaltungen hätten am 6. Januar in der Stadthalle in Präsenz stattfinden sollen. Was das für die Fasnet 2022 in Waldsee bedeutet, lesen Sie hier.

++ Weihnachtsgeschäft der Leutkircher Einzelhändler leidet unter 2G-Regel

Ob Spielwarenladen, Buchhändler oder Bekleidungsgeschäft: Sie alle müssen ihre Kunden seit Anfang Dezember am Eingang um einen Genesenen- oder Impf-Nachweis bitten. Doch wie wird die Regelung von den Kunden angenommen und leidet das Weihnachtsgeschäft sehr darunter?

Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei Händlern aus Leutkirch nachgefragt. Den kompletten Text über die 2G-Regel im Leutkircher Einzelhandel lesen Sie hier.

++ Stadt Ravensburg schaltet ihren Telegram-Kanal ab

Die Stadt Ravensburg hat ihren Telegram-Kanal abgeschaltet. Sie setzt damit ein Zeichen, nicht auf derselben Social-Media-Plattform im Internet aktiv zu sein wie eine Vielzahl von selbsternannten Querdenkern und Corona-Leugnern, die dort ungestört Botschaften mit Hass und Hetze verbreiten würden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mehr zum Aus für den Telegram-Kanal der Stadt Ravensburg lesen Sie hier.

++ Fehler bei Bekanntmachung: Aulendorf holt verschobene Gemeinderatssitzung nach

Der Aulendorfer Gemeinderat kommt heute ab 18.30 Uhr in der Stadthalle zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Einbringung des Haushalts 2022, die Grundsteuer sowie die heiß diskutierten Baugebiete „Buchwald“ und „Bildstock II“. Bei dem Baugebiet „Buchwald“ war zuletzt Kritik am geplanten Geschosswohungsbau laut geworden.

Die Sitzung musste wegen eines Fehlers bei der Bekanntmachung um eine Woche verschoben werden. Die Sitzung mit Tagesordnung sei nicht im Mitteilungsblatt veröffentlicht worden. Dies stelle ein Verstoß gegen den Öffentlichkeitsgrundsatz dar, der nicht heilbar gewesen sei, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadt. Mehr über diesen Fauxpas und die Verschiebung der Gemeinderatssitzung in Aulendorf lesen Sie hier.