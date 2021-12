Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ 3G-Kontrollen im Bodo-Gebiet starten

Seit Ende November gilt die 3G-Regel im ÖPNV. Fahrgäste dürfen den Öffentlichen Personennahverkehr nur noch nutzen, wenn sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Ausgenommen hiervon sind Schülerinnen und Schüler, da diese in der Schule regelmäßig getestet werden.

Die Einhaltung dieser Regel wird am heutigen Mittwoch und am Freitag, 10. Dezember, im gesamten Bodo-Gebiet stichprobenartig kontrolliert. Weitere Informationen zu den 3G-Kontrollen im Bodo-Gebiet finden Sie hier.

++ Weitere Impf-Möglichkeiten im Landkreis Ravensburg

Die Booster-Stationen des Landkreises in Wangen und Weingarten gehen noch in dieser Woche in den Vollschichtbetrieb. Dann werden dort jeweils täglich von 6.30 bis 22 Uhr Auffrischungsimpfungen nach Termin gespritzt. Mehr Informationen zu den Booster-Stationen in Wangen und Weingarten finden Sie hier.

Auch in den Gemeinden rund um Ravensburg gibt es jetzt vermehrt Impf-Aktionen gegen das Coronavirus. Bei manchen geht es ausschließlich um Auffrischungs-Termine, bei anderen gibt es auch Erst- und Zweitimpfungen. Die Nachfrage ist groß. Mehr über das Impf-Angebot der Gemeinden lesen Sie hier.

++ Wenn Kinder während Corona Hilfe brauchen – und die Therapie nichts nützt

Die Corona-Pandemie hat viele Kinder und Jugendliche psychisch stark belastet. Depressionen und Burnout sind während der Krise gerade bei den 6- bis 18-Jährigen deutlich angestiegen, wie Auswertungen der Krankenversicherung KKH oder auch der Barmer zeigen.

Viele Kinder benötigten akut Hilfe und mussten therapiert werden. Doch nicht alle Betroffenen haben eine adäquate Behandlung gefunden, wie das eindrückliche Beispiel einer Familie aus dem Landkreis Ravensburg offenbart. Mehr darüber lesen Sie hier.

++ Ravensburger Gemeinderat billigt umstrittenes Neubaugebiet in Torkenweiler

Zur Zeit von Alt-OB Hermann Vogler hatte es immer geheißen, das Gebiet am Waldrand dürfe aus ökologischen Gründen nicht bebaut werden. Nun ist die Stadtverwaltung zu anderen Erkenntnissen gelangt. (Foto: Archiv: Lena Müssigmann)

Jahrzehntelang galt eine Wiese am Waldrand von Torkenweiler als ökologisch besonders wertvoll und deshalb unbebaubar. Nachtigallen, Rotmilane, Fledermäuse und Rehe sollen dort vorkommen. Doch jetzt ist die Wohnungsnot so groß, dass am Hüttenberger Weg ein Neubaugebiet mit bis zu 120 Wohneinheiten entstehen soll.

Weitere Informationen über das Neubaugebiet am Hüttenberger Weg und über die Kritik daran finden Sie hier.

++ Anwohner in Reichenhofen klagen über B465-Lärm

Lärm kann krank machen. Etwas Abhilfe schaffen sollen hier unter anderem Lärmaktionspläne der Kommunen. Der Leutkircher Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den bestehenden Lärmplan ohne eine Überarbeitung fortzuschreiben.

Zusätzliche Tempo 30-Zonen im Stadtgebiet sind damit zwar trotzdem möglich, Anwohner aus Reichenhofen, die über die Lärmbelästigung durch die B465 klagen, müssen sich aber wohl noch etwas gedulden, bis weitere Schutzmaßnahmen durchgeführt werden.

Der Lärmschutzwall auf der linken Seite, der die Wohnbebauung in Reichenhofen vor dem Lärm der B465 schützen soll, ist laut Anwohnern nicht ausreichend, da der Lärm vor allem durch die Beschleunigung von 50 auf 100 Kilometer pro Stunde entstehe. (Foto: Patrick Müller)

Ein Problem beim Thema Lärm in Reichenhofen ist generell der Bereich direkt an der B465, wie die derzeit aktuellste Umgebungslärmkartierung aus dem Jahr 2017 zeigt. Stellungnahmen mehrere Bürger im Vorfeld der Beschlussfassung zum Leutkircher Lärmaktionsplan unterstreichen das vor allem mit Blick auf den Bereich nach dem Ortsausgang Richtung Bad Wurzach. Mehr zum B465-Lärm in Reichenhofen lesen Sie ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Abwassergebühren sind Thema im Ausschuss für Umwelt und Technik in Aulendorf

Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Aulendorfer Gemeinderats trifft sich heute um 18 Uhr zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr. Die Sitzung findet in der Stadthalle Aulendorf statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem sechs Baugesuche, darunter der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohneinheiten im Sandweg und der Abbruch eines Bürogebäudes und Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Garagen in der Mozartstraße.

Nach den Bausachen beschäftigt sich das Gremium mit der Kalkulation der Wasser- und Abwassergebühren für das Jahr 2022. Für Besucher von Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen gilt derzeit nach Angaben der Stadt die 3G-Regel.