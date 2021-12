Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Überraschendes Impfzentrum im Bauernhausmuseum Wolfegg

Das Bauernhausmuseum in Wolfegg. (Foto: Gottfried Brauchle/Bauernhaus-Museum)

Der Landkreis Ravensburg bekommt am Wochenende ein neues Impfzentrum: Im Bauernhausmuseum in Wolfegg wird ab Samstag gegen Covid-19 geimpft. Damit soll die Lücke zwischen dem Impfzentrum in der Argonnenhalle in Weingarten und dem in der Stadthalle in Wangen ein Stück weit geschlossen werden.

Hinter dem Impfzentrum stehen der Wolfegger Hausarzt Boris Del Bagno, der Landkreis Ravensburg und der Malteser-Hilfsdienst. Wer sich in Wolfegg impfen lassen kann und wie man sich anmeldet, lesen Sie hier.

++ Nikolausmarkt in Weingarten eröffnet

Die abgespeckte Version des Weingartener Nikolausmarktes ist gestartet und es wird direkt bemerkbar, dass das kein normaler Weihnachtsmarkt ist.

Es fehlt der Duft von Glühwein oder Waffeln, keine Weihnachtsmusik, außer aus Lautsprechern, berichtet Reporterin Anke Kumbier. Und es fehlen die Kunden, zumindest am frühen Donnerstagnachmittag. Außerdem wissen Stadt und Aussteller nicht, wie lange der Markt noch geöffnet bleiben darf.

Die Adventsaktion – als Alternative zum Nikolausmarkt – ist am Donnerstag in Weingarten gestartet. (Foto: Anke Kumbier)

Daher schwankt die Stimmung der Händler dieser Adventsaktion zwischen Optimismus und Frust. Ein Großteil äußert Unverständnis über die 2G-Regel und empfindet sie als überflüssig, Abstand und Maske würden an der frischen Luft doch reichen. Den Artikel mit allen Eindrücken vom Nikolausmarkt lesen Sie hier.

++ Ermittlungen nach Demonstration auf Marienplatz

Die Polizei hat nach der Demonstration auf dem Marienplatz in Ravensburg gegen eine derzeit diskutierte Impfpflicht Ermittlungen aufgenommen. Anlass für die Untersuchung ist, dass eine Person bei der Versammlung am Mittwochnachmittag an ihrer Kleidung einen gelben Stern trug, wie ihn Juden während der Herrschaft des Nationalsozialismus als Zwangskennzeichen tragen mussten.

Weil viele Teilnehmer keine Maske trugen, wie für die Versammlung vorgeschrieben worden war, musste die Demonstration abgebrochen werden. (Foto: Siegfried Heiss)

Ob es sich dabei um eine Straftat handelt, müsse letztlich die Staatsanwaltschaft entscheiden, so das Polizeipräsidium Ravensburg auf Nachfrage. Mehr über die Ermittlungen zur Corona-Demo in Ravensburg lesen Sie hier.

++ Waldsees Alten- und Pflegeheim braucht finanzielle Unterstützung

Eigentlich hatten die Stadtverantwortlichen Bad Waldsees im Jahr 2020 keinen Verlust im Alten- und Pflegeheim eingeplant. Doch dann kam Corona. Nun weist der Jahresabschluss einen Verlust aus, wie die Erste Beigeordnete des Verwaltungsausschusses Monika Ludy mitteilte.

Auch die Bettenbelegung konnte krisenbedingt nicht an das Niveau der Vorjahre heranreichen. Was das für die Stadt Bad Waldsee und das Pflegeheim bedeutet, lesen Sie hier.

Im Alten- und Pflegeheim waren und sind auch „coronabedingt unverzichtbare“ Leiharbeiter im Einsatz. (Foto: Wolfgang Heyer)

++ Bau des Kindergartens Aulendorf wird teurer

Die Betreuungsplätze für Aulendorfer Kinder sind knapp, deshalb baute die Stadt 2019 auf dem Parkplatz beim Schulzentrum eine Container-Kita auf. Es war jedoch direkt klar, dass das nur eine Übergangslösung sein kann. Es begann die Planungen für ein ganz neues Kindergartengebäude neben dem Schulzentrum.

Die Planungen laufen bereits seit geraumer Zeit, im Sommer war von einem Baubeginn im Frühjahr 2022 die Rede. Im Sommer wurde außerdem von Gesamtkosten von knapp 5,8 Millionen Euro gesprochen, das Land fördert den Neubau mit 450.000 Euro.

Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten zum neuen Kindergarten, und zwar keine erfreulichen: Der Bau wird teurer. Ein Grund dafür sind erhebliche Preissteigerungen in der Baubranche. Über die Kritik aller Gemeinderatsfraktion lesen Sie am Wochenende auf Schwäbische.de.

++ Neue Regeln für den Gottesdienst in Bad Waldsee

Ab dem kommenden Sonntag gelten bis auf Weiteres für die Gottesdienste in der Evangelischen Kirche Bad Waldsee folgende Regeln: Aufgrund der steigenden Inzidenz von über 500 muss auf Gemeindegesang verzichtet werden und die Gottesdienste dauern nicht länger als 30 Minuten. Das vermeldete die Gemeinde am Donnerstag.

Sollte die Inzidenz im Landkreis und in der Stadt Bad Waldsee weiter so rasant steigen, wird die Kirchengemeinde wieder ganz auf Stream-Gottesdienste umsteigen, spätestens ab einer Inzidenz von 800. Die Stream-Gottesdienste sind dann über den Link auf der Homepage der Kirchengemeinde abrufbar.