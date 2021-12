Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrieren in Ravensburg

Rund um den beleuchteten Weihnachtsbaum auf dem Ravensburger Marienplatz haben sich am Mittwochnachmittag Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen versammelt.

Der Versammlungsleiter habe für den Flashmob in Ravensburg laut Anmeldung mit 30 Teilnehmern gerechnet, gekommen seien aber 200, so die Polizei. Die meisten von ihnen hielten sich nicht an die vorab erteilte Auflage, dass Masken getragen werden müssen.

Auf Durchsagen des Versammlungsleiters reagierten sie nicht, sodass dieser selbst die Versammlung nach einiger Zeit auflöste. Mehr über die Demo gegen Corona-Maßnahmen in Ravensburg lesen Sie hier.

Statt der angemeldeten 30 sind 200 Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen auf den Marienplatz gekommen. An die Auflage, Masken zu tragen, hielt sich kaum jemand. (Foto: Siegfried Heiss)

++ Bodo baut Bus-Angebot aus

Nicht nur das Verkehrsangebot im Schienenpersonennahverkehr des Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbunds (Bodo) verbessert sich ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember erheblich. Wie das Unternehmen mitteilt, startet im Landkreis Ravensburg auch im Busbereich eine Angebotsoffensive.

Auf Basis des im März 2021 vom Kreistag verabschiedeten ÖPNV-Konzeptes werden in einem ersten Schritt eine neue Schnellbuslinie zwischen Ravensburg und Wangen sowie mehrere Regiobuslinien im Landkreis eingerichtet. Die Projekte stellt das Landratsamt nun vor. Mehr zum Thema Bodo lesen Sie demnächst auf Schwäbische.de.

++ Studenten müssen wieder zu Hause lernen

An der Hochschule Ravensburg Weingarten (RWU) gibt es vorerst keine Präsenzveranstaltungen mehr. Erst mit dem Beginn des Wintersemesters Anfang Oktober war die Hochschule in die Hörsäle zurückgekehrt - jetzt werden 3830 eingeschriebene Studentinnen und Studenten wieder nachhause geschickt.

Eigentlich gilt seit dieser Woche 2G an der Hochschule. Die volle Kontrolle der Studentinnen und Studenten sei derzeit aber nicht möglich, sagt RWU-Pressesprecher Christoph Oltenkotte. „Allerdings dürfen wir niemand von der Lehre ausschließen. Deshalb müssen alle wieder in die Online-Lehre.“ Ob das ganze Wintersemester nun in der Online-Uni stattfindet, lesen Sie hier.

++ Parkvignette Wangen schon bald erhältlich

Ab 1. Januar gilt eine neue Gebührenordnung auf den Parkplätzen in der Wangener Kernstadt und in deren Umfeld. Sämtliche Parkplätze in der Innenstadt sind dann gebührenpflichtig. An Pendler und andere Autofahrer richtet sich das Angebot einer Parkvignette. Dieses Modell hat sich die Stadt Wangen in Isny abgeguckt.

So sieht die Parkvignette aus, die ab Januar in Wangen eingeführt wird und die 100 Euro jährlich kosten wird. (Foto: Stadt)

Die Jahresvignette kann bereits im Dezember im Bürgeramt, im Gästeamt und in den Ortsverwaltungen gekauft werden. Eine Jahresvignette kostet 100 Euro. Wer die Vignette später braucht, bezahlt auch weniger: ab dem 1. April 80 Euro, ab dem 1. Juli 60 Euro und ab dem 1. Oktober 40 Euro. Mehr Infos zur Wangen-Vignette finden Sie hier.

++ Faceook Seite spurlos verschwunden

Den Fanfarenzug Bad Wurzach gibt es nicht mehr, zumindest im Facebook-Universum. Die Vereinsseite ist spurlos verschwunden, und nicht nur das. Wie Patrick Müller, Vorsitzender des Fanfarenzugs Bad Wurzach, feststellen musste, gab es auf anderen Seiten auch keine Verlinkungen mehr zu den Bad Wurzachern.

„Ich habe dann auch noch auf Google nach Bildern gesucht, die wir auf Facebook veröffentlicht haben. Auch das brachte nichts.“

Für seinen Verein, der auf eine gute Vernetzung zu anderen Musikgruppen und zu Narrenzünften angewiesen ist, sei das aus mehreren Gründen bitter. Mehr zum rätselhaften Facebook-Verschwinden lesen Sie heute auf Schwäbische.de.