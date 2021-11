Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

++ Aichstetten hat einen neuen Bürgermeister gewählt

Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden: Hubert Erath wird neuer Bürgermeister von Aichstetten.

Der derzeitige Hauptamtsleiter der Gemeinde erhielt am Sonntag 795 Stimmen und damit 59,6 Prozent der abgegebenen gültigen. Er folgt auf Dietmar Lohmiller, der seit 1990 Gemeindeoberhaupt war.

Hubert Erath nimmt die Glückwünsche von Feuerwehrkommandant Bruno Fleck entgegen. (Foto: Steffen Lang)

Mit deutlichem Abstand auf Platz zwei landete Markus Posch (326 Stimmen/24,4 Prozent), Stefan Waizenegger (203/15,2) wurde Dritter.

Zehn Personen setzten einen anderen Namen auf den Wahlzettel. 1346 Personen hatten zuvor ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag somit bei 58,17 Prozent. Zwölf Stimmen waren ungültig.

++ So steht es um den Bevölkerungsschutz im Kreis Ravensburg

Das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat gezeigt, wie schnell eine Katastrophe eintreten kann und wie entscheidend das Thema Bevölkerungsschutz ist. Auch im Kreis Ravensburg haben die Ereignisse des Sommers Diskussionen angefacht, ob der Kreis für den Katastrophenfall gewappnet ist.

Das Innenministerium hat sich mit der Lage im Kreis beschäftigt und Kreisbrandmeister Oliver Surbeck sieht Nachbesserungsbedarf. Die Debatte ist wichtig, denn auch hier gibt es Gefahren und ein Wetterphänomen bereitet Experten Sorgen. Mehr über den Bevölkerungsschutz im Kreis lesen Sie heute ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.

++ Der FC Wangen bekommt eine neue Heimat

Schon im kommenden Jahr könnte ein langgehegter Traum des FC Wangen wahr werden. Der Fußballclub plant im Bereich des Allgäustadions ein neues Vereinsheim, in dem dann auch die Geschäftsstelle untergebracht sein soll.

Vorstandssprecher Ralf Hartmann zeigt, wo das künftige Vereinsheim des FC Wangen im Allgäustadion stehen soll, nämlich südlich der bestehenden Tribüne. (Foto: bee)

Die Tage der Jugendhütte auf der Argeninsel scheinen damit endgültig gezählt. Jetzt stellt der Verein die Details der Pläne vor. Mehr darüber lesen Sie heute auf Schwäbische.de.

++ „RV bringt’s“: Lieferdienst in und um Ravensburg geplant

Mit „RV bringt’s“ starten das Wifo Ravensburg, die Stadt Ravensburg und die Logistik von Schwäbisch Media ab Dezember einen Lieferdienst in und um Ravensburg.

Damit sollen Pakete und Sendungen von Händlern und Gewerbetreibenden aus Ravensburg am folgenden Werktag zugestellt werden. Wie das funktioniert, lesen Sie demnächst auf Schwäbische.de.