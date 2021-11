Überblick: Das ist an diesem Montag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Ehemaliges Krankenhaus 14 Nothelfer ist im TV zu sehen

Heute Abend bekommt Weingarten die ganz große Bühne - genauer gesagt das ehemalige Krankenhaus 14 Nothelfer: Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr wird der „Fernsehfilm der Woche“ mit dem Titel „Die Welt steht still“ im ZDF gezeigt. An acht Tagen wurde dafür im ehemaligen Krankenhaus in Weingarten gedreht. Und auch Ravensburg wird zu sehen sein.

Im Mittelpunkt des Films steht eine Oberärztin, gespielt von Natalia Wörner, die mit ihrem Team die ersten Wochen der Corona-Krise medizinisch meistern muss, während sich das soziale und gesellschaftliche Leben rasant verändert. Mehr über die Dreharbeiten für „Die Welt steht still“ lesen Sie hier.

++ Projekt „Altstadt für Alle“ ist Thema im Waldseer Gemeinderat

Der Waldseer Gemeinderat beschäftigt sich heute Abend unter anderem erneut mit dem großen Projekt „Altstadt für Alle“, dieses Mal mit dem letzten Bauabschnitt: dem Grabenmühlplatz. Dieser Bereich liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Hirschhof. Die Baukosten für diesen Bauabschnitt betragen rund 3,4 Millionen Euro (plus Nebenkosten 673.000 Euro).

Unter anderem soll künftig eine großzügig gepflasterte Fläche Raum bieten für einen erweiterten Marktbetrieb und für verschiedene Veranstaltungen wie Feste mitsamt Zelten. Bäume und Sitzmöglichkeiten und entlang der Bleichestraße eine Buswartestation sowie Wind- und Wetterschutz, Fahrradstellplätze und eine Ladestation für Fahrrad-Akkus sollen geschaffen werden.

Lebendigstes Element soll das flache, begehbare Wasserbecken auf dem Platz werden. Mehr zum Projekt „Altstadt für Alle“ finden Sie hier. Die Gemeinderatssitzung findet heute um 18 Uhr im Haus am Stadtsee statt.

++ In Leutkirch ist ein Weihnachtsmarkt mit 2G-Regel geplant

In der vergangenen Woche gaben viele Städte bekannt, dass sie ihre Weihnachtsmärkte aufgrund der aktuellen Corona-Situation absagen oder in kleinerer Form stattfinden lassen. Auch Bad Waldsee sagte den Weihnachtsmarkt und den „Rathausadvent“ ab. In Ravensburg soll der Christkindlesmarkt hingegen stattfinden - allerdings nur für Geimpfte und Genesene.

Auch der Leutkircher Wirtschaftsbund hält nach aktuellem Stand an seinem Budenzauber fest. Wie Geschäftsführer Tobias Pflug auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt, soll das Event trotz steigender Corona-Infektionen in „deutlich kleinerem, aber feinerem“ Rahmen über die Bühne gehen.

Nach einem Jahr Pause soll es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt geben – wenn auch in deutlich kleinerer Form, und an einem anderen Standort. (Foto: Archiv: Simon Nill)

Auf der Suche nach einem passenden Ort sind die Verantwortlichen im Innenhof des Museums im Bock sowie dem Bereich hinter dem Gotischen Haus fündig geworden. Zutritt haben dann allerdings nur noch geimpfte und genesene Personen. Mehr darüber lesen Sie heute Vormittag auf Schwäbische.de.

++ Expansionslust der Discounter in der Region geht weiter

Lidl will seinen Standort in der Wangener Spinnereistraße abreißen sowie neu und größer bauen. Ähnliches soll mit dem benachbarten Fristo-Getränkemarkt geschehen. Der Gemeinderat leitete jetzt das entsprechende Planungsverfahren ein.

In Oberschwaben und dem Allgäu gibt es immer mehr Lebensmittelgeschäfte. (Foto: Symbol: Oliver Berg/dpa)

Bei Rotheidlen besteht seit einigen Monaten ein neuer, vergleichsweise großer Aldi. In Amtzell sind weitere Pläne von Discountern ebenso in der Schwebe wie strittig. Und auch in Wangen, in der Spinnereistraße, hatte Aldi erst kürzlich seine Filiale deutlich erweitert. Mehr zum Discounter-Boom in der Region lesen Sie hier.