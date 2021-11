Überblick: Das ist heute im Landkreis Ravensburg wichtig.

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

++ Schrecklicher Verdacht nach tödlichem Unfall in Fronreute

Wurde der 35-Jährige, der bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend zwischen Fronhofen und Baienbach starb, zweimal überfahren?

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 35-jährige Fußgänger angefahren und liegen gelassen wurde, bevor ihn dann ein weiteres Fahrzeug überrollte. Nun sucht die Polizei nach dem ersten, flüchtigen Autofahrer und hofft auf Zeugen. Mehr zu dem tragischen Unfall und den Zeugenaufruf finden Sie HIER.

++ Inzidenz bei 386,9: Corona-Zahlen im Kreis Ravensburg bleiben hoch

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Ravensburg bleibt nach wie vor sehr hoch. Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg bezifferte ihn am Donnerstagabend auf 386,9. Am Vortag lag er bei 361,0, im Land liegt er derzeit bei 332,3. Das Gesundheitsamt berichtet erneut von einem „starken Anstieg“ der Zahlen. Mehr darüber lesen Sie HIER.

Doch wie hoch sind die Belegungszahlen momentan an der Oberschwabenklinik? Das lesen Sie heute auf Schwäbische.de.

++ Der Felderhaldetunnel bei Isny ist schon wieder zu

Tunnelmanager Bernhard Stauber (rechts) und sein Kollege Siegfried Widler von der Straßenmeisterei Leutkirch, beruflich beide intensiv mit dem Felderhaldetunnel befasst, erklären die Gründe für die aktuelle Vollsperrung der B12-Umfahrung von Isny. (Foto: Tobias Schumacher)

Autofahrer ärgern sich: Schon wieder ist der Felderhaldetunnel, die Isnyer Stadtumgehung im Verlauf der Bundesstraße 12, für zwei Wochen gesperrt. Vom 8. bis voraussichtlich 19. November werden Anwohner und Autofahrer auf die Geduldsprobe gestellt.

Was hinter der aktuellen Sperrung steckt, lesen Sie heute ab 15 Uhr auf Schwäbische.de.

++ So reagieren Experten auf Argumente von Impf-Gegnern

Nicht-Geimpfte haben oft viele Argumente dafür, sich nicht impfen zu lassen. Doch was sagen Fachleute zu den Bedenken, die Ungeimpfte vorbringen? Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei Experten im Gesundheitswesen nachgefragt.

Mehr darüber lesen Sie heute Abend auf Schwäbische.de.