Überblick: Das ist an diesem Donnerstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Narren feiern den 11.11.

Narren in der ganzen Region feiern heute den Auftakt in die neue Fasnetsaison - unter anderem auch um 11.11 Uhr in Weingarten und auf der Hochstatt in Bad Waldsee. Wie die Waldseer Zunft mitteilt, gelten aufgrund der bestehenden Corona-Situation in diesem Jahr besondere Regelungen auf der Hochstatt. Wie der 11.11. in Bad Waldsee ablaufen wird, lesen Sie HIER.

Und auch in Aulendorf wird heute ab 11.11 Uhr beim närrischen Frühschoppen im Ritterkeller im Gasthaus Rad gefeiert. Unter anderem wird geklärt, wie das Fasnetmotto für 2022 in Aulendorf lauten wird. Wie Zunftmeister Florian Angele schon anklingen ließ, wird sich das Motto rund um Spiele drehen. Aufgrund der Warnstufe des Landes gilt in Aulendorf die 3G-plus-Regel (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete).

++ Vier Stunden Warten - Wangener strömen zu Impfangebot im Stadtmuseum

Der jüngste öffentliche Impftermin am Mittwoch im Wangener Stadtmuseum hat für einen neuen Teilnehmerrekord gesorgt. Sichtbar war dies auch an der langen Schlange, in der schon ab 6 Uhr in der Früh und danach zeitweise in einer Doppelreihe an der Stadtmauer rund 150 Menschen standen.

Die Schlange vor der Impfstation im Wangener Stadtmuseum errichte am Mittwoch Rekordlänge. (Foto: bee)

Die Menschen mussten laut eigener Aussage teilweise bis zu vier Stunden auf den Piks in den Oberarm warten. Am Ende wurden 208 Impfdosen verabreicht, mehr als die Hälfte davon als sogenannter „Booster“, also zur Auffrischung.

Es ließen sich jedoch allein am Mittwoch auch über 80 Menschen zum ersten Mal impfen. Warum so viele Menschen auf diese Sonderaktion zurückgreifen müssen, das lesen Sie schon bald auf Schwäbische.de.

++ Jazz-Festival in Ravensburg und Weingarten startet

Heute Abend beginnt das Trans4Jazz-Festival in Ravensburg und Weingarten. Seit 2004 gibt es das Festival schon, nach einem Jahr Corona-Zwangspause findet es nun wieder statt – und lockt viele Jazz-Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt in die Region.

Das erste Konzert am Donnerstagabend spielt die skandinavische Band Rymden. Eine bekannte Künstlerin musste aufgrund der aktuellen Corona-Lage absagen. Deswegen startet das Festival nicht wie zunächst geplant am Mittwoch, sondern erst am Donnerstag.

++ Erneut verstärkte Corona-Kontrollen in der Gastronomie

Gaststätten, Restaurants und Cafés werden am Donnerstag und Freitag auch im Kreis Ravensburg verstärkt kontrolliert. Das hat das Sozialministerium angekündigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ortspolizeibehörden im ganzen Land überprüfen die Einhaltung der Corona-Verordnung. Falls notwendig werden sie von der Landespolizei unterstützt.

Die Behörden haben bereits Ende Oktober an zwei Tagen verstärkt kontrolliert. HIER lesen Sie über die damaligen Ergebnisse der Aktion in Ravensburg. Mit den erneuten Kontrollen soll auf die Einhaltung der Corona-Verordnung aufmerksam gemacht werden. Mehr über die aktuellen Kontrollen lesen Sie HIER.

++ Windkraft in Leutkirch wird heiß diskutiert

Die Visualisierung der EnBW zeigt den Blick auf die geplanten Windkraftanlagen vom Standort Niederhofen. (Foto: Visualisierung: EnBW)

Die Stadt Leutkirch hat ihren Dialog zur Windkraft fortgesetzt. Rund 90 Leutkircher versammelten sich dazu – mit gebührendem Corona-Abstand – in der Festhalle. Neben dem Stand der Energiewende in Deutschland ging’s vor allem um die möglichen Windkraftanlagen in Leutkirch. Alles über Windkraftprojekte im Landkreis finden Sie in unserem Themen-Dossier.

Denn im Wald zwischen Pfingstweide, Balterazhofen und Ottmannshofen sollen vier Windkraftanlagen gebaut werden. Mehr über den aktuellen Planungsstand des Projekts lesen Sie ab 9 Uhr auf Schwäbische.de.