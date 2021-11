Überblick: Das ist an diesem Mittwoch im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ 380,9: Inzidenz im Kreis Ravensburg schießt weiter in die Höhe

Direkt nach dem Ende der Herbstferien sind die zuletzt schon hohen Corona-Infektionszahlen im Landkreis Ravensburg noch einmal sprunghaft angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Dienstagabend den Höchstwert von 380,9 erreicht – nach 296,6 am Montag.

Zusammen mit seinen Nachbarn gehört der Kreis Ravensburg momentan zu den am stärksten belasteten Regionen im Land. Der durchschnittliche Inzidenzwert für Baden-Württemberg lag am Dienstag bei 296,9. Mehr darüber lesen Sie HIER.

++ Kostenloses Parken in Wangen gehört bald der Vergangenheit an

Bisher war Parken auf einigen Parkplätzen in Wangen kostenlos. Das ändert sich nun. Mit Beginn des kommenden Jahres werden in der Wangener Kernstadt auf fast allen Parkplätzen Gebühren fällig.

Bisher kostet es nichts, sein Auto auf dem Großparkplatz P14 abzustellen. Das ändert sich am Januar. (Foto: Susi Weber)

Diese grundlegende Entscheidung vom Juli hat der Gemeinderat jetzt in eine regelnde Satzung gegossen. Auch eine Vignette nach dem Vorbild Isny oder anderen Städten der Region spielt dabei eine Rolle. Außerdem ein Streitthema: Wie viel sollen Schüler und junge Wangener und Wangenerinnen fürs Parken zahlen? Der Jugendgemeinderat hat dazu Ideen vorgestellt. Einen Überblick zu den Veränderungen rund ums Parken finden Sie HIER.

++ Entsorgungsbetriebe verlieren durch die Gelbe Tonne Umsätze

Wenn der Verpackungsmüll im Kreis Ravensburg ab Januar zuhause abgeholt wird, ist das für viele Bürger bequemer, als die Gelben Säcke zum Wertstoffhof zu schleppen.

Den Entsorgungsbetrieben in der Region gehen aber Umsätze verloren. Denn sie verdienen bisher mit der Annahme der Gelben Säcke Geld. Ein großer Ravensburger Entsorgungsbetrieb versucht durch Verhandlungen mit dem Unternehmen, das die Gelben Tonnen künftig leert, noch ein Stück vom Kuchen abzubekommen.

Wie das Geschäft mit dem Müll im Landkreis künftig laufen wird, lesen Sie bald auf Schwäbische.de.

++ Ausschuss berät über Zuschuss für Vereine in Bad Waldsee

Welcher in Bad Waldsee sozial tätiger Verein bekommt einen städtischen Zuschuss und welcher nicht? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute um 18 Uhr der Verwaltungsausschuss im Haus am Stadtsee. Das Gremium berät über den Fördertopf „Soziale Hilfen“.

Insgesamt sollen 20.000 Euro an 17 sozial tätige Organisationen verteilt werden. Ein besonderer Schwerpunkt bei der Frage nach der Verteilung der Gelder wurde in diesem Jahr auf häusliche Gewalt und der damit verbundenen Dunkelziffer in Zeiten von Corona gelegt.