Überblick: Das ist heute im Landkreis Ravensburg wichtig.

++ Kriterien zur Bauplatzvergabe in Ravensburg werden diskutiert

Heute Abend tagen die Ortschaftsräte in Eschach (16.30 Uhr, Mehrzweckhalle Weißenau), Taldorf (18.30 Uhr, Schussentalhalle Oberzell) und Schmalegg (20 Uhr, Ringgenburghalle). In allen drei Sitzungen geht es unter anderem um die Richtlinien und Kriterien der Stadt Ravensburg für die Vergabe von Baugrundstücken.

Familien mit Kindern und alle, die sich vor Ort in Vereinen engagieren, können Punkte für einen Bauplatz sammeln. (Foto: Sebastian Korinth)

Die Stadt Ravensburg hatte die Kriterien zur Vergabe von Bauplätzen überarbeitet. Bewerber müssen einem ersten Entwurf zufolge möglichst viele Punkte sammeln, um die Chance auf einen Bauplatz zu haben.

Pluspunkte gibt es für Kinder, das Engagement im Verein und die Zeit, die man schon in Ravensburg wohnt. Für andere Faktoren können aber auch Punkte wieder abgezogen werden. Mehr darüber lesen Sie HIER.

++ Windradanlagen sind Thema im Ortschaftsrat Michelwinnaden

Es ist ein emotionales Thema in Bad Waldsee: Windräder. Nachdem das Windpark-Projekt im Tannenbühl 2017 aufgrund des Rotmilans auf Eis gelegt wurde, beschäftigen zwischenzeitlich gleich mehrere Planungen zu Windradanlagen die Bürger in Zollenreute, Reute-Gaisbeuren und nun auch in Michelwinnaden.

Heute Abend wird die Windenergie Thema im Michelwinnadener Ortschaftsrat sein. Hintergründe zum angedachten Windpark bei Michelwinnaden finden Sie HIER.

++ Windenergie auch in Leutkirch Thema - Erneute Demonstration zu erwarten

Der Energieversorger EnBW plant nicht nur rund um Bad Waldsee Windkraftanlagen, auch bei Leutkirch entstehen vier Windräder im Unteren Stadtwald. Am Dienstagabend um 18:30 Uhr lädt die Stadt Leutkirch deswegen zu einer Dialogveranstaltung zum Thema „Stand der Energiewende in Deutschland und die Rolle der Windenergie im Süden“ in die Festhalle ein.

Am 11. Oktober 2021 hat bereits eine Einwohnerversammlung stattgefunden. Hier wurden die Planungen der EnBW vorgestellt und die wichtigsten Fragen rund um das Vorhaben erörtert. In der zweiten Dialogveranstaltung werden der Stand der Energiewende und die Rolle der Windenergie im Süden erörtert. Mehr dazu lesen Sie HIER.

Windkraftgegner verschiedener Bürgerinitiativen protestieren vor der Halle gegen das EnBW-Projekt. (Foto: privat)

Wie im Oktober werden auch bei der zweiten Veranstaltung Demonstrationen erwartet. Damals hatten sich Windkraftgegner verschiedener Bürgerinitiativen mit Transparenten vor der Halle positioniert. Auf den Plakaten war von „Windwahn“, „Monster-Windindustrieanlagen“ und „Tötungsverboten“ die Rede.

++ Ravensburg setzt Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz

Die Stadt Ravensburg möchte heute ein weiteres Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz setzen und hisst eine „Fahne für Demokratie“ vor dem Neuen Rathaus. Im Juni wurden vor dem Neuen Rathaus in Ravensburg Regenbogenstreifen angebracht und passend zum Christopher Street Day, dem Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen, enthüllt.

Diese Regenbogenstreifen wurden im Juni vor dem Neuen Rathaus in Ravensburg angebracht. (Foto: Archiv: Christian Reichl)

Auch die bunten Regenbogenstreifen, die damals als Folie auf dem Boden vor dem Haupteingang des Neuen Rathauses angebracht wurden, sollen ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz sein. Mehr zu der Regenbogen-Installation finden Sie HIER.

++ Spenden für Monument zum Weingartener Friedensvertrag werden gesammelt

Ein neuer Förderverein sammelt Geld für ein Monument zum Weingartener Friedensvertrag vor knapp 500 Jahren.

Dabei legte der verstorbene Altlandrat Guntram Blaser mit seinem letzten Willen einen wichtigen Grundstein. Mehr darüber lesen Sie bald auf Schwäbische.de.