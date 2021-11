Überblick: Das ist heute im Landkreis Ravensburg wichtig.

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Zwischenbilanz zum Regiobus zwischen Ravensburg und Konstanz

Seit einem Jahr gibt es den Regiobus zwischen Ravensburg und Konstanz. „Coronabedingt war die Nachfrage im ersten Jahr gering“, teilt die DB ZugBus GmbH mit.

Die Verbindung ist zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt 2020 gestartet. (Foto: dpa/Julian Stratenschulte)

Doch mit den Öffnungsschritten im Frühjahr stieg die Nachfrage an. Beim Linienstart im November 2020 wurden der Betreibergesellschaft zufolge an einem gewöhnlichen Schultag rund 650 Fahrgäste befördert. Inzwischen sei die Fahrgastzahl an Spitzentagen auf rund 900 Fahrgäste gestiegen. Nun wird das Angebot leicht angepasst und soll in Zukunft noch mehr Fahrgäste ansprechen. Den ganzen Artikel zum Regiobus lesen Sie HIER.

++ Landratsamt informiert Wurzacher Teilorte über Belegung der Flüchtlingsunterkünfte

Der Landkreis Ravensburg wird seine Flüchtlingsunterkunft in Arnach schon Mitte November wieder belegen. Das teilte das Landratsamt den Arnachern vergangene Woche bei einer Infoveranstaltung mit - die Bürgerinnen und Bürger des Bad Wurzacher Stadtteils macht das wütend.

Die in der Turnhalle Arnach zur Verfügung stehenden Plätze waren alle belegt. (Foto: Steffen Lang)

Die Arnacher fordern so bald wie möglich eine Verlegung der Containeranlage, die sich seit 2016 am Sportplatz befindet und zunächst mit Männern aus Afghanistan, dann mit afrikanischen Familien belegt war. Und bis dahin eine wesentliche bessere Betreuung der Flüchtlinge durch die Sozialarbeit des Landkreises. Mehr dazu lesen Sie HIER.

Auch in Hauerz soll die Flüchtlingsunterkunft schon bald wieder belegt werden. Heute Abend informiert das Landratsamt die knapp 1100 Bürgerinnen und Bürger der Wurzacher Teilortes. Wie die Menschen aus Hauerz auf die Nachricht reagieren, lesen Sie am Dienstag auf Schwäbische.de.

++ Reportage vom Training der Rettungshundestaffel in Aulendorf

Personenspürhunde sind im Einsatz, wenn ein Kind nicht vom Spielplatz nach Hause kommt, eine demente Person seit Stunden im Stadtgebiet gesucht wird oder ein Unfallopfer sich im Schock vom Unfallort entfernt hat.

Ausgebildet werden Hund und Mensch unter anderem bei der Rettungshundestaffel Allgäu-Oberschwaben, deren Mitglieder vergangene Woche in Aulendorf trainiert haben. Worauf es bei dem sogenannten Mantrailing ankommt, lesen Sie heute Mittag auf Schwäbische.de.

++ Projekt Talschule in Weingarten nimmt weitere Hürde

Die neue Talschule in Weingarten ist ein ambitioniertes, 14 Millionen Euro teures Projekt, das schon viele Nerven gekostet hat. Beispielsweise plante die Stadt 2020 kurzfristig die Klassenzimmer von 72 Quadratmeter auf 69 und gar 66 Quadratmeter zu verkleinern. Grund: Die Pandemie hatte damals ein Sechs-Millionen-Loch in die Kasse gerissen. Wegen des Widerstandes der Schule und des Gesamtelternbeitrats wurde die Sparmaßnahme wieder verworfen. Mehr dazu lesen Sie HIER.

Nun hat die zukünftige Vorzeigeschule der Region eine weitere Hürde genommen. Die Architekten für das Großprojekt stehen fest. Alle weiteren Neuigkeiten rund um die Talschule lesen Sie heute Nachmittag auf Schwäbische.de.

++ Gemeinderat Wangen trifft Entscheidungen über Landesgartenschau und Parken in der Stadt

In Wangen kommt am Montagabend der Gemeinderat zusammen. Und der hat allerhand Arbeit vor sich, von Zahlenwerk bis Bauwerk: Die Kämmerin legt den Haushaltsplan für das kommende Jahr vor, und der Oberbürgermeister macht Ernst mit dem Aussichtsturm auf dem Gartenschaugelände.

Außerdem steht zum Beispiel noch die Entscheidung für den Namen der neuen Straßen im Bereich Auwiesen an. Und den letzten Knopf machen die Räte wohl bei den Parkgebühren dran: Das bereits beschlossene Parkraumbewirtschaftungskonzept soll nun noch als Satzung erlassen werden. Alle Hintergründe zum neuen Parkraumkonzept finden Sie HIER. Beginn der öffentlichen Sitzung in der Stadthalle ist um 18 Uhr.