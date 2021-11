Überblick: Das ist an diesem Freitag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Modedesignerin aus Bad Waldsee näht Leichensäcke und Taschen für Kinofilm

Wenn der Action-Thriller „Gunpowder Milkshake“ voraussichtlich am 2. Dezember in die deutschen Kinos kommt, kann sich Franziska Maier aus Osterhofen ganz besonders freuen. In dem Film spielen Taschen, die die 31-Jährige speziell für den Film genäht hat, eine besondere Rolle und werden auf der Leinwand mehrmals zu sehen sein.

Diese großen gelben Taschen von Franziska Maier sind in dem Kinofilm „Gunpowder Milkshake“ zu sehen. Der Action-Thriller lief bereits in den USA im Kino und dort nun auf Netflix, in Deutschland soll der Film ab 2. Dezember in die Kinos kommen. (Foto: Foto privat: Michel Grünke)

Aber nicht nur die knallgelben sogenannten „Weekender“-Taschen der jungen Modedesignerin kommen in dem Film vor. Ebenfalls gelbe Leichensäcke, die die Jungunternehmerin nächtelang genäht hat. Wie es dazu kam, lesen Sie heute Nachmittag auf Schwäbische.de.

++ PCR-Tests für die Freizeit sind nur begrenzt möglich

Seit Mittwoch gilt die Corona-Warnstufe. Mit ihr verbunden sind Einschränkungen für alle Nicht-Geimpften beziehungsweise Nicht-Genesenen bei Indoor-Veranstaltungen aller Art. Sie benötigen einen PCR-Test, der selbst bezahlt werden muss.

Doch weil die Labore zunächst die Tests von vermutlich Kranken auswerten, müssen sich Ungeimpfte, die ins Kino, Restaurant, ins Theater oder zum Hallensport wollen, hinten anstellen. Und teuer wird es sowieso. Mehr darüber lesen Sie HIER.

++ Wangener Erba-Museumsverein zieht erneut um

Im Wangener Südwesten entsteht im Zuge der 2024 stattfindenden Landesgartenschau auf dem Gelände der ehemaligen Erba-Baumwollspinnerei und Weberei quasi ein neuer Stadtteil. Das bringt neues Leben in die Industriebrache – und für den Erba-Museumsverein erneutes Kisten packen.

Wie es mit der ursprünglich für die Zeit der Landesgartenschau in der Alten Spinnerei vorgesehenen Ausstellung weiter geht, lesen Sie heute ab 12 Uhr auf Schwäbische.de.

++ In Bad Waldsee starten die internationalen Spezialitätenwochen

Die Waldseer Wirte laden vom 6. bis 21. November zu den 38. internationalen Spezialitätenwochen ein. Nachdem die kulinarischen Sonderaktionen im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen ist, hoffen die Gastronomen nun auf wieder mehr Normalität.

Geboten werden Köstlichkeiten aus verschiedenen Regionen der Welt - von Österreich nach Südtirol und zur französischen Atlantikküste, von Mexiko nach Brasilien geht die kulinarische Reise weiter in den Orient. Abgerundet wird das Angebot durch die Themen „Black Menü“, „WildWochen“, „Omas Küche 2.0“, „Café International“ und „Die besten Streetfoodgerichte der Welt“.