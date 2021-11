Überblick: Das ist heute im Landkreis Ravensburg wichtig.

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Das bedeutet die Warnstufe für den Kreis Ravensburg

Seit Mittwoch gilt in Baden-Württemberg die Warnstufe. Dies bedeutet vor allem für ungeimpfte und nicht genesene Personen stärkere Einschränkungen. In vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens müssen diese nun einen teuren PCR-Test vorlegen, insbesondere in Innenräumen. Das betrifft etwa Veranstaltungen, den Restaurant-, Messe- oder Kinobesuch, aber auch den Vereinssport in geschlossenen Räumen.

In der Warnstufe müssen nicht-geimpfte und nicht-genesene Personen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einen teuren PCR-Test vorlegen, insbesondere in Innenräumen. Der abgebildete Aufsteller weist Besucher der Wilhelma auf die aktuellen Einlassregeln des Stuttgarter Zoos hin. (Foto: Christoph Schmidt/dpa)

Der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Das Angebot für solche Tests ist rund um Leutkirch allerdings gar nicht so groß - zumindest aktuell noch nicht. HIER lesen Sie mehr über die Test-Angebote in Leutkirch.

In Wangen stehen mit einem Konstantin-Wecker-Konzert am Freitagabend und einem Boxkampf von Timo Schwarzkopf am Samstag große Veranstaltungen an. Welche Konsequenzen die Warnstufe für die Veranstaltungen hat, erfahren Sie HIER.

Erst vor wenigen Tagen wurde das neue Hallenbad in Bad Wurzach eröffnet. Welche Regeln dort nun gelten, lesen Sie HIER.

++ Flüchtlingsunterkünfte in Bad Wurzach werden wieder belegt

Geflohen vor den Taliban: Aus Afghanistan kommen derzeit viele Schutzsuchende nach Deutschland. Doch viele Flüchtlingsunterkünfte in den Kommunen wurden bereits aufgegeben.

Der Landkreis wird deshalb unter anderem seine beiden schon seit längerem leerstehenden Flüchtlingsunterkünfte in Bad Wurzach bald wieder belegen. Mehr darüber lesen Sie heute Nachmittag auf Schwäbische.de.

++ Nach diesen Kriterien will die Stadt Ravensburg künftig Bauplätze vergeben

Die Stadt Ravensburg hat die Kriterien zur Vergabe von Bauplätzen überarbeitet. Bewerber müssen einem ersten Entwurf zufolge möglichst viele Punkte sammeln, um die Chance auf einen Bauplatz zu haben.

Familien mit Kindern und alle, die sich vor Ort in Vereinen engagieren, können Punkte für einen Bauplatz sammeln. (Foto: Sebastian Korinth)

Pluspunkte gibt es für Kinder, das Engagement im Verein und die Zeit, die man schon in Ravensburg wohnt. Für andere Faktoren können aber auch Punkte wieder abgezogen werden.

Einen Überblick über den Entwurf der neuen Vergaberichtlinien finden Sie heute Vormittag auf Schwäbische.de.

++ Kinder können in Bad Waldsee lernen wie ein Trickfilm entsteht

Langeweile in den Ferien? Die Stadtbücherei Bad Waldsee hat etwas dagegen und veranstaltet für Kinder wieder den Workshop „Kultur trifft digital“. Dieses Mal steht der Workshop ganz im Zeichen des Films. Die Teilnehmer sollen erfahren, wie ein Trickfilm entsteht. Der Workshop findet im Jugendkulturhaus Prisma statt und richtet sich an Interessierte zwischen neun und 13 Jahren.

Der zweite Workshop der Reihe startet heute und dauert bis zum 6. November. Los geht es jeweils um 10 Uhr. Der Workshop endet ungefähr um 16 Uhr. Für ein kaltes Mittagessen und Getränke wird gesorgt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung per E-Mail an j.scheurer@bad-waldsee.de ist erforderlich. Mehr Informationen darüber gibt es HIER.